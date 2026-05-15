Saint-Etienne - Rodez : un barrage crucial pour les deux équipes

Le Rodez AF s'est incliné contre Saint-Etienne lors du dernier match de championnat, mais espère rebondir lors du barrage de montée en L1. Saint-Etienne, deuxième meilleure équipe de L2 cette saison à domicile, va devoir s'employer pour écarter une équipe de Rodez, invaincue en L2 depuis le mois de novembre.

Le Rodez AF s'avance en 5-3-2 avec les titularisations de Ponti et Younoussa sur le flanc gauche : Braat (g. ) - Galves , Laurent, Magnin , Lipinski (c.

), Ponti - Mendes, Trouillet, Younoussa - Baldé, Arconte Irvin Cardona a marqué 4 buts en 6 matches en carrière contre Rodez, trouvant le chemin des filets lors des deux rencontres de championnat cette saison. Pour cette rencontre, Saint-Etienne est annoncé en 4-2-3-1 avec Bernauer en défense centrale : Larsonneur (g.

) - Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Old - Kanté, Gadegbeku - Cardona, Davitashvili, Duffus - Stassin Vainqueur contre Saint-Etienne à domicile au début du mois (2-1), le Rodez AF avait mis fin à une série de trois matches sans succès face aux Verts (1n, 2d), qui incluait la défaite en demi-finale de play-offs d'accession en 2024 (0-2). De son côté, Rodez est en quête d'une première montée dans l'élite en 97 ans d'histoire et espère prolonger son épopée d'outsider après son succès mardi soir au stade Bauer contre le Red Star (2-3) lors du premier pré-barrage.

L'expérience des rendez-vous importants et le soutien de Geoffroy-Guichard constituent néanmoins des atouts sérieux pour Saint-Etienne, deuxième meilleure équipe de L2 cette saison à domicile (11v, 2n, 4d). Terminant derrière Troyes et Le Mans, l'ASSE va donc devoir s'employer pour écarter une impressionnante équipe de Rodez, invaincue en L2 depuis le mois de novembre (12v, 9n) et capable de renverser des situations compliquées.

Annoncé en début de saison comme le grand favori pour le titre, Saint-Etienne aborde finalement ce barrage avec la frustration d'avoir raté la fin de saison régulière et les deux premières places, synonyme de montée directe





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