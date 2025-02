Saint-Étienne enchaîne les défaites et se retrouve en mauvaise posture

L'AS Saint-Étienne, en difficulté cette saison, a subi une nouvelle défaite humiliante face à Marseille samedi. Cette troisième défaite de rang met l'équipe dans une situation préoccupante, accrochée aux dernières places du classement. L'entraîneur, Eirik Horneland, affirme que le maintien est désormais la priorité absolue pour les Verts.

De nouveau dominés par Marseille samedi, les Stéphanois peinent à mettre des mots sur leurs nombreux maux. Le réputé fin tacticien Eirik Horneland (49 ans) n'a pas cherché à expliquer le scénario de la défaite de son équipe au tableau noir. « Un peu embarrassé par ce score », l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne a préféré le résumer par une image, au micro de beIN Sport s : « C'est comme si on se mettait une corde autour du cou et que les Marseillais serraient toujours un petit peu plus fort.

Ils ont toujours trouvé le bon joueur sur la relance et ils ont été efficaces au pressing. On était obligés de rester dans notre partie de terrain. »Oublié donc, son ambitieux jeu de possession (seulement 29,3 % samedi), place à une basique obsession : le maintien, après ce troisième revers de rang. La dernière série aussi négative des Verts avait coûté son poste à Olivier Dall'Oglio, le 16 décembre. Horneland se trouve, lui, aussi solidement harnaché au sien que son équipe reste scotchée aux trois dernières places. Avec un boulet au pied : en totalisant cinquante buts encaissés, elle traîne la pire défense de Ligue 1 et une différence de buts de - 30 ! Une première pour les Verts depuis la saison 1946-1947 (51 buts pris après 22 journées). « Parfois, il faut aussi relativiser les performances au regard des adversaires, tente de la dédouaner son entraîneur norvégien. On vient de jouer à Paris (1-2), à Lille (1-4) et à Marseille (1-5), à l'extérieur. » Des terrains où Nantes, Le Havre et Auxerre, également concernés par le maintien, sont pourtant allés arracher des points cette saison. Le salut passera par le Chaudron. Au regard de sa médiocrité à l'extérieur (deux points en douze déplacements), le salut du promu forézien passera par le Chaudron, où il recevra Angers, un autre promu, samedi prochain. Horneland, enfin : « Le plus important pour nous, c'est de réussir cette partie. Il va falloir aller de l'avant et faire mieux, sur cette seconde partie de saison. On rentre dans une période difficile, comme plusieurs équipes, et on va voir qui a le meilleur mental. Je n'ai pas le moindre doute sur l'état d'esprit de mes joueurs. » Sinon, le maintien des Verts se retrouvera pendu au bout d'une corde pour de bon





