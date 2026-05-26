Saint-Côme's Iconic Towering Bell Needs Repair, Raising Funds for Restoration

The iconic clocher tors of Saint-Côme-d’Olt, a unique landmark in the Aveyron region of France, has fallen silent due to structural issues. The town's mayor and a representative of the Fondation du Patrimoine have launched an appeal for donations to restore the bell and preserve its unique sound.

Marc Balmette, maire de Saint-Côme et Patrice Lemoux, délégué pour la Fondation du Patrimoine en Aveyron , ont signé la convention pour lancer l’appel aux dons fixé à 40 000 € du chantier évalué à 638 912 €.

L’emblématique clocher tors de Saint-Côme-d’Olt ne sonne plus. La Fondation du patrimoine a lancé un appel aux dons. La sonnette d’alarme avait été tirée par un couvreur en 2018. Autant dire qu’il y a urgence à réparer pour écouter à nouveau le clocher si particulier de Saint-Côme-d’Olt.

En effet, le poids de Marie-Marguerite (du nom de la cloche), pesant une tonne et demie et de ses copines du clocher ainsi que le poids des années interdisent au célèbre clocher Tors de Saint-Côme-d’Olt de sonner.

"On ne peut pas se permettre de le perdre, il est unique pour l’Aveyron comme l’est le Mont Saint-Michel" , a rappelé en ce sens Patrice Lemoux, délégué territorial et coordonnateur de l’Aveyron pour la Fondation du Patrimoine, lors du lancement de l’appel aux dons devant le parvis de l’église. Sur le plan technique, Stéphane Baudouin, du cabinet d’architecture Pronaos, a retracé les grandes lignes et le danger qui menace l’édifice.

"On ne peut plus faire sonner les cloches à la volée qui multiplient par trois le poids. Une ceinture métallique plus visible sera notamment installée.

"Ce lancement a résonné comme un jour de communion avec une foule mêlant habitants et marcheurs de Saint-Jacques. Tel est l’esprit souhaité par Marc Balmette, nouveau maire de Saint-Côme.

"Le départ est donné, le plus important est qu’on se retrouve avec les dix-neuf associations de la commune dans une société difficile et individualiste. Cet emblème du clocher est un moyen pour se fédérer, pour travailler ensemble"Symboliquement, l’association"Les Clapotis d’Olt" ont montré la voie en confectionnant des tirelires. Car la récolte doit être généreuse pour répondre aux besoins du chantier dont les travaux s’élèvent à 638 912 €.

L’objectif de la collecte pour la Fondation du Patrimoine a été fixé à 40 000 €. Lors du lancement, une première contribution a été apportée par l’association Culture et Patrimoine qui fut fondée pour sauver les sources du Guzoutou. Cette opération ayant abouti, l’association n’a plus lieu d’être et, pour clôturer en beauté son œuvre, un chèque de 5 480,08 € a été remis par Thierry Plume, son président.

Une première pierre à l’édifice, à laquelle chacun peut contribuer, et même à plusieurs reprises. Ainsi, Patrice Lemoux a énuméré les façons de donner : sur le site internet, le dépliant, les tirelires dans les commerces et une urne dans la mairie, et même pour un héritage.

"Chacun peut contribuer selon ses moyens, son émotion pour un patrimoine bâti, depuis peu pour un paysage, et comme l’Etat est le premier partenaire, 66 % du don est défiscalisé. " Enfin, le conseil départemental, par la voix de Christine Presne, en charge de la culture, a assuré de son soutien : "Nous veillerons à ce qu’une réponse très positive soit apportée car ce clocher emblématique fait rayonner l’Aveyron"La Fondation du Patrimoine fête ses 30 ans cette année.

Cet anniversaire sera célébré à Versailles le 11 juin. Comme l’a rappelé Patrice Lemoux, représentant la Fondation en Aveyron,"le premier projet a été réalisé en Aveyron pour le four à pain de Saint-André-de-Vézines, la boucle est bouclée cette année avec le clocher de Saint-Côme.

"Actuellement, l’Aveyron compte 45 appels aux dons lancés par la Fondation du Patrimoine qui vont du four de Jou à Thérondels au palais épiscopal de Rodez en passant, donc, par l’église de Saint-Côme. Quant à son clocher tors, il n’en existe que 65 en France dont certains comme celui de l’Aveyron est membre de l’association des clochers tors d’Europe.www.fondation-patrimoine.org/10500





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