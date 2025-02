Saint-Antonin-Noble-Val s'engage pour l'extinction de l'éclairage public la nuit

Une réunion publique a été organisée pour présenter le projet d'extinction de l'éclairage public entre 0h et 6h à Saint-Antonin-Noble-Val. Les avantages de cette mesure en termes d'économie d'énergie et de réduction de la pollution lumineuse ont été présentés, ainsi que les retours positifs d'autres communes ayant déjà mis en place cette pratique.

Une réunion publique s'est déroulée à Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne) mercredi 12 février 2025 pour présenter un projet d'extinction de l' éclairage public entre 0 h et 6 h et répondre aux préoccupations des habitants. Cette extinction, encouragée par le Syndicat Départemental d'Électricité (SDE), est déjà mise en place dans la moitié des communes du Tarn-et-Garonne. Elle permet des économies d'énergie de 30 à 50 % et réduit la pollution lumineuse .

Les témoignages des communes ayant adopté cette mesure ne font état d'aucun impact négatif sur la sécurité des biens ou des personnes. Une étude réalisée en 2022 auprès des 165 communes de Haute-Garonne ayant opté pour cette extinction a démontré que 98 % d'entre elles n'ont enregistré aucun problème de sécurité publique supplémentaire. Cette rencontre a rappelé les réglementations en vigueur, notamment l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses. Elle a surtout permis d'échanger avec les habitants, de dissiper leurs inquiétudes et de partager les retours positifs de communes voisines. Deux adjoints de la commune de Caussade, Claude Jeanjean et Jean-Claude Clarmont, ont témoigné de leur expérience et des économies d'énergie réalisées. Des retours de la mairie de Nègrepelisse ont également été présentés. Cette commune, qui pratique cette extinction depuis 2017, a observé une baisse de ses consommations d'électricité de 62 % sans incidence sur la sécurité des biens ou des personnes. Rémi Bénos, chercheur au CNRS spécialisé dans la question de la pollution lumineuse, a également pris la parole pour expliquer les effets de la pollution lumineuse sur la santé humaine et la biodiversité. À Saint-Antonin, cette extinction est déjà en place depuis plus de deux ans dans les hameaux et sur certains secteurs en sortie de village. Elle sera désormais étendue à tout le centre bourg, de 0 h à 6 h. La maire a rassuré certains habitants, inquiets pour la sécurité des piétons lors des manifestations estivales : des dérogations pourront être demandées lors d'événements où seraient attendues de fortes affluences après minuit. La période d'expérimentation, qui démarrera courant mars pour une durée d'un an, permettra de recueillir l'avis de tous les habitants et de voir si des ajustements sont nécessaires sur les horaires, les zones ou la signalétique





