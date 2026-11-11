Saint‑André‑lez‑Lille : ateliers décident de la circulation du futur pont sur la Deûle

Des ateliers réunissant la MEL et les riverains ont présenté deux scénarios de circulation pour le futur pont sur la Deûle. Le choix entre un sens unique ou deux voies routières sera déterminé le 2 décembre 2026.

Le mur de dialogue a ouvert ses portes à Saint‑André‑lez‑Lille le 10 novembre 2023. Lors d'une réunion nocturne, responsables de la MEL et habitants se sont rencontrés pour débattre des options de circulation du futur pont sur la Deûle, un ouvrage clé de la région du Nord.

La majorité des participants ont exprimé le besoin d'une solution qui minimise les flux de voitures tout en soutenant le transport public. La MEL a proposé deux scénarios, laissant la porte ouverte à d'éventuels ajustements.

Scénarios de circulation présentés

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Bernard Gérard, vice‑président de la MEL chargé des voiries, a introduit deux propositions. Le premier scénario préconise une voie routière en sens unique, du quartier Saint‑André vers La Madeleine, afin de limiter l'impact sur les riverains et de favoriser un flux continu. Le second scénario recommande deux voies de circulation bidirectionnelle, augmentant la capacité du pont mais intensifiant la présence de voitures près des logements du Quai 22. Gérard a précisé que la décision finale dépendra du prochain atelier, prévu le 2 décembre 2026 à l'hôtel de ville.

Réactions des riverains et enjeux environnementaux

Les habitants du Quai 22 ont réagi avec scepticisme, invoquant des inquiétudes sur la pollution atmosphérique, sonore et lumineuse, ainsi que la proximité des logements. Certains ont suggéré d'abaisser la limitation de vitesse ou de mettre le trafic en alternance selon les jours pour réduire l'impact sonore et visuel sur la zone résidentielle. La MEL a reconnu ces points négatifs et a réaffirmé son engagement à réduire l'emprise routière sur le pont en plus des voies dédiées aux bus, vélos et trottoirs.

Prochaines étapes et suivi politique

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Le second atelier de décembre est prévu pour approfondir les conditions de circulation, avec un focus sur l'usage des voies réservées aux bus de la ligne BHNS. La question sera de savoir si l'accès est temporaire ou permanent et comment cela pourrait influencer la satisfaction des usagers. La ville de La Madeleine, représentée par son maire absent, a souligné qu'il ne devait pas y avoir de flux de traffic inversé vers Saint‑André, ce qui nourrit une tension politique palpable dans l'assemblée. La décision finale concernant sens unique ou double voie doit être prise avant le lancement officiel de l'ouvrage.

Impact attendu et perspectives futures

Une fois défini, le plan de circulation déterminera la fluidité du trafic entre Saint‑André‑lez‑Lille et La Madeleine, tout en améliorant le service public et la qualité de vie des riverains. La MEL a ainsi mis en avant le principe de " dialogue continu " pour ajuster le projet aux besoins réels des utilisateurs et minimiser les désagréments environnementaux. La communauté attend avec impatience les conclusions du 2 décembre 2026, qui façonneront l'avenir du pont sur la Deûle et la mobilité régionale.