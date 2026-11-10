Saignements de nez répétés : quand penser à la maladie de Rendu-Osler ?

Des saignements de nez répétés relèvent souvent de causes bénignes, mais un cas publié en novembre 2026 montre quand explorer la maladie de Rendu-Osler.

Un saignement de nez au réveil, une tache sur l'oreiller ou un nouvel épisode quelques jours plus tard incitent souvent à invoquer l'air sec, un rhume ou un petit grattage. Dans la plupart des cas, cette explication est la bonne. Certains saignements répétés méritent toutefois un examen médical approfondi, car ils peuvent parfois orienter vers la maladie de Rendu-Osler.

Un cas publié en ligne le 4 novembre 2026 dans le New England Journal of Medicine, puis dans le numéro du 5 novembre 2026 de cette revue, rapporte une femme de 56 ans adressée pour une imagerie hépatique anormale. Elle présentait aussi une fatigue et des épistaxis chroniques, c'est-à-dire des saignements de nez répétés. L'examen a retrouvé des télangiectasies, petits vaisseaux dilatés visibles sur la peau ou les muqueuses.

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Épistaxis : quand consulter pour un saignement de nez

Un saignement de nez doit être évalué par un médecin s'il persiste, s'aggrave, revient souvent ou s'accompagne d'un malaise, d'un traumatisme important de la face ou d'un saignement abondant. Dans les autres situations, il reste généralement sans gravité.

Les épistaxis, nom médical du saignement de nez, sont le plus souvent liées à une irritation locale, à une sécheresse de la muqueuse, à une infection ORL ou à la prise de certains médicaments. Ces causes courantes sont celles que le médecin recherche en premier.

Face à un saignement sans signe de gravité, l'Assurance Maladie recommande de s'asseoir, de pencher légèrement la tête vers l'avant et de respirer par la bouche. Il faut ensuite pincer les narines juste sous la partie osseuse pendant 10 minutes sans relâcher la pression. Le geste peut être répété une seconde fois si besoin.

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Maladie Rendu-Osler : critères de Curaçao et diagnostic

Le diagnostic clinique de la maladie de Rendu-Osler repose notamment sur les critères dits de Curaçao, qui associent quatre grands éléments. Un seul signe ne suffit pas à établir ce diagnostic.

Dans le protocole national de diagnostic et de soins élaboré par le Centre de Référence de la Maladie de Rendu-Osler, avec une méthodologie proposée par la HAS, ces critères regroupent des épistaxis spontanées et répétées, des télangiectasies cutanéo-muqueuses, un antécédent familial au premier degré et des malformations artérioveineuses viscérales.

Le diagnostic est considéré comme certain si au moins trois critères sont présents, possible ou suspecté s'il y en a deux, et peu probable lorsqu'un seul critère est retrouvé. Un saignement de nez isolé ne suffit donc généralement pas à retenir ou fortement suspecter cette maladie rare.

Le contexte clinique reste toutefois essentiel, notamment en cas d'autres signes ou d'antécédents familiaux. Les télangiectasies caractéristiques peuvent apparaître sur les lèvres, la langue, les doigts ou le nez, sous forme de petits points ou réseaux rouges liés à des vaisseaux dilatés.

La maladie est rare, mais présente partout dans le monde. Le Protocole National de Diagnostic et de Soins français estime sa fréquence à environ une naissance sur 6 000. Elle est liée principalement à des variants génétiques touchant la voie BMP9/BMP10, notamment les gènes ENG, ACVRL1 et SMAD4.

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Bilan spécialisé de la maladie de Rendu-Osler

Le bilan d'extension vise surtout à repérer des atteintes internes pouvant exposer à des complications, et pas seulement à expliquer les saignements de nez. Cette démarche change la prise en charge du patient.

Les malformations artérioveineuses pulmonaires peuvent favoriser des complications neurologiques, comme un AVC ischémique ou un abcès cérébral. Les atteintes hépatiques peuvent participer à une insuffisance cardiaque à haut débit.

Les atteintes digestives peuvent entraîner des saignements chroniques ou parfois aigus. Les malformations peuvent concerner les poumons, le foie, le cerveau, la moelle épinière ou le tube digestif, tout en passant inaperçues, d'où l'intérêt d'une évaluation spécialisée.

Traitement des épistaxis liées à la maladie

Pour les épistaxis liées à cette maladie, les recommandations internationales citent en première intention l'humidification et l'hydratation de la muqueuse nasale. Ce traitement de base vise à limiter les saignements au quotidien.

Cette hydratation peut passer par du sérum physiologique sous forme de spray ou de gel. D'autres options, comme certains traitements médicamenteux ou gestes ORL, peuvent être discutées au cas par cas.

La prise en charge doit être organisée avec des équipes connaissant bien cette pathologie, en lien avec les centres experts. En dehors de ce contexte rare, un ORL peut aussi proposer une prise en charge des saignements de nez persistants.