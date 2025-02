Safran réalise un chiffre d'affaires record en 2024

Le groupe français Safran a réalisé un chiffre d'affaires record de 27,3 milliards d'euros en 2024, en hausse de 17,8 %. Toutes ses divisions ont enregistré une croissance, témoignant de la bonne santé du secteur aéronautique.

Le groupe français Safran a réalisé un chiffre d'affaires record de 27,3 milliards d'euros en 2024, en hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Cette performance témoigne de la bonne santé du secteur aéronautique, toutes les divisions du groupe ayant enregistré une croissance de leur activité. \Le chiffre d'affaires de la division Propulsion a augmenté de 15 % grâce aux activités de services pour moteurs civils, soutenues par la forte dynamique du trafic aérien.

Cependant, les livraisons de moteurs LEAP, qui équipent notamment les Boeing 737 MAX, les Comac C919 et une partie des Airbus A320neo, ont baissé de 10 % par rapport à 2023. Safran a ainsi livré 1 407 réacteurs LEAP en 2024 contre 1 570 en 2023. Le groupe dispose toutefois d'un carnet de commandes de plus de 11 500 moteurs LEAP. \La division Équipements & Défense a enregistré une croissance de 17,7 %. Cette croissance est attribuable à l'augmentation du trafic aérien, notamment long-courrier, qui a stimulé toutes les activités de la division. Les systèmes de trains d'atterrissage, l'avionique et les systèmes électriques ont tiré la division Équipements vers le haut, tandis que les systèmes de guidage, l'optronique et les systèmes embarqués ont contribué à la croissance de la division Défense. La division Aircraft Interiors a également connu une croissance solide de son chiffre d'affaires, qui a progressé de plus de 25 % en 2024 par rapport à 2023. Bien qu'elle reste en deçà de 2019 (- 5 %), la reprise du marché des long-courriers et la forte demande des compagnies aériennes pour réaménager les cabines de leurs avions expliquent ce redressement.





