SafetyCore : Sécurité et Confidentialité sur votre Smartphone Android

SafetyCore est un nouveau service système de Google qui offre une base de sécurité pour l'analyse de contenu sur les appareils Android. Il s'intègre en profondeur, permettant aux applications d'identifier et de gérer le contenu potentiellement problématique de manière privée et sécurisée.

Contrairement aux applications traditionnelles, SafetyCore n'est pas une simple application qu'on peut ouvrir d'un simple tap sur l'écran. C'est un service système qui travaille en arrière-plan. Développé par Google , il s'installe automatiquement via les mises à jour système ou le Play Store, sans nécessiter d'action de votre part. Son objectif ? Fournir une base solide permettant aux applications d'analyser le contenu de manière sécurisée et privée. Il fait partie des Google Play Services.

Mais attention aux idées reçues : SafetyCore ne fait pas un scan complet de votre téléphone. Il intervient uniquement lorsqu'une application spécifique le sollicite. Le cœur de SafetyCore repose sur des modèles d'apprentissage automatique directement intégrés à votre appareil. Ces algorithmes sont entraînés pour reconnaître différents types de contenus potentiellement problématiques. « SafetyCore est un nouveau service système de Google pour les appareils Android 9+ qui fournit l’infrastructure sur l’appareil pour effectuer une classification de manière sécurisée et privée afin d’aider les utilisateurs à détecter le contenu indésirable. Les utilisateurs contrôlent SafetyCore et SafetyCore ne classe un contenu spécifique que lorsqu’une application le demande via une fonctionnalité facultative activée. » Prenons un exemple concret : lorsque vous recevez une image dans Google Messages, l’application peut demander à SafetyCore de l’analyser. Si l’image contient du contenu sensible, elle sera automatiquement floutée, vous laissant le choix de la visualiser ou non. Toute cette analyse se fait localement sur votre téléphone. Vos données sensibles ne quittent jamais votre appareil, ce qui est rassurant. SafetyCore s’intègre également avec d’autres services de sécurité Google, comme SafetyNet et l’API Play Integrity. Ensemble, ils forment un écosystème de protection robuste, vérifiant l’intégrité de votre appareil et vous protégeant contre les menaces potentielles





