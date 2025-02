Safer Internet Day 2025: Protéger les Jeunes Face à l'IA et aux Deepfakes

Le Safer Internet Day 2025, organisé par Internet Sans Crainte, se concentre sur l'importance de sensibiliser les jeunes, les familles et les éducateurs aux dangers du numérique, notamment face à l'essor de l'intelligence artificielle et des deepfakes. Une étude révèle que près de trois adolescents sur cinq ont été exposés à des contenus inappropriés en ligne. Cyril Polac, directeur de NordVPN, souligne l'importance du rôle des parents dans la protection des jeunes et propose des solutions pour les accompagner.

Fin du Sommet de l'IA à Paris ce mardi 11 février, et début du Safer Internet Day 2025. Organisée par Internet Sans Crainte et se déroulant jusqu'à fin mars, cette 22e édition ouvre une nouvelle période de sensibilisation des jeunes, des familles, ainsi que de la communauté éducative, aux usages du numérique .

Avec, cette année, un thème fédérateur venant faire écho à l'actualité : « L'IA et nous, quel futur ensemble ? » Alors qu'une étude NordVPN révèle que près de trois adolescents sur cinq ont déjà été exposés à du contenu inapproprié, comment profiter du « Safer Internet Day » pour sécuriser les vies numériques de nos jeunes ? Contenus inappropriés et deepfakes Cybersécurité, contenus inappropriés, intelligence artificielle, deepfakes… le chantier est énorme pour sensibiliser les jeunes à une bonne pratique des usages du numérique. Le « Safer Internet Day » est l'occasion, à la maison, comme à l'école, d'ouvrir les discussions. Et il y a urgence. Une étude NordVPN confirme les craintes que l'on a tous : près de trois adolescents (âgés de 10 à 17 ans) sur cinq ont été exposés à des contenus inappropriés et un adolescent sur cinq a visité un site publiant du contenu à caractère sexuel. « Le pire est que 20 % seulement de ces jeunes avaient sollicité ce contenu », constate Cyril Polac directeur France de NordVPN, fournisseur de VPN (pour Virtual Private Network), des réseaux virtuels qui protègent les connexions Internet. Parallèlement, une autre étude, menée par Milan Presse et l'institut CSA, rappelait il y a peu que 60 % des ados avaient déjà vu « quelque chose qui ne semblait pas vrai ». 79 % d'entre eux s'avouaient insuffisamment informés pour s'en protéger… Pour Cyril Polac, « le gros sujet reste le rôle des parents, ce qu'ils vont pouvoir mettre en place et inculquer aux adolescents. C'est véritablement leur job, leur travail ». Et l'IA ne vient rien arranger, notamment avec ces deepfakes, ces fausses vidéos plus réalistes que nature. Amusantes, lorsqu'elles parodient le président de la république. Dramatiques, lorsqu'elles détournent le visage d'une adolescente pour le coller sur le corps d'actrices dans des vidéos pornos… Dialogue et pédagogie, doivent plus que jamais s'inviter dans les familles. Des kits accessibles à tous gratuitement Si l'on se sent un peu dépourvu, des kits accessibles (gratuitement) aux enseignants et aux animateurs peuvent être consultés et téléchargés par tous. Des jeunes en classe de CE2 aux lycéens, on y retrouve le B.A.-BA pour aborder des thématiques telles que « la valeur des données personnelles et l'importance de les protéger », ou encore « chercher, identifier et organiser l'information ». Certes, nous ne sommes pas forcément tous calés pour argumenter autour de sujets qui, à nous aussi, peuvent encore paraître un peu complexes. Après tout, ne sommes-nous pas également confrontés au vol de nos données personnelles, à des sites frauduleux dont nous apprenons pas à pas à nous méfier ? L'IA pour se protéger… de l'IA Mais paradoxe si l'on sèche un peu, il est possible de demander à des IA comme ChatGPT, Gemini, ou Perplexity de nous aider : « comment protéger un ado des deepfakes ? ». Les réponses s'avèrent généralement pertinentes, comme Gemini, qui préconise d'expliquer à son ado « comment protéger son image en évitant de partager des photos en ligne ou des vidéos intimes qui pourraient être utilisées pour créer des deepfakes ». Perplexity invite de son côté à développer un « scepticisme sain » devant certaines images, autrement dit, « une attitude critique face aux contenus sensationnels ou choquants en ligne ». Et méfiance face à certaines plateformes, comme omegles.cc qui permet aux jeunes (ayant « officiellement plus de 18 ans » !), de parler à des inconnus en vidéo : « avec l'IA, qu'est-ce qui leur garantit qu'en face d'eux se trouve réellement la personne qu'ils voient ? », interroge Cyril Polac directeur France de NordVPN. Limiter (aussi) le temps d'écran Cyril Polac milite d'ailleurs pour la mise en place d'outils permettant de restreindre autant que faire se peut l'usage d'Internet et des réseaux sociaux par le plus jeunes. « Sous iOS, il y a Temps d'écran, et Google Family Link sous Android. Certes, cela reste, aussi, une forme de restriction, mais également la possibilité d'ouvrir le dialogue avec l'adolescent, lui expliquer ce pour quoi on essaie de le protéger, en organisant, ensemble les restrictions de ses usages ». L'occasion aussi, de l'inviter à « lever les yeux », comme le préconise fort justement le documentaire de Gilles Vernet, dans lequel un professeur des écoles qui a pris le taureau par les cornes pour démontrer à ses élèves qu'ils peuvent reprendre le contrôle de leur temps d'écran (qu'il a évalué à 6 heures par jour dans sa classe !). « Et si on levait les yeux ? » est à voir sur YouTube. Mieux vaut donc anticiper auprès de ses enfants, dès les premières connexions à Internet et dès le premier smartphon





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Safer Internet Day IA Deepfakes Cyber Sécurité Protection Des Jeunes Numérique Parents Education

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le CHAN 2025 reporté à août 2025Le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2025, initialement prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est reporté à août 2025. La CAF a pris cette décision afin de permettre une inspection approfondie des infrastructures. Le tirage au sort des groupes sera probablement effectué ultérieurement.

Lire la suite »

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »

Travaux importants sur le passage à niveau de Nogent-l’ArtaudSNCF Réseau remplace deux aiguillages et 150 mètres de voies à proximité de la gare de Nogent-l’Artaud. Cette opération nécessitera la fermeture temporaire du passage à niveau n°22 jusqu'au samedi 8 mars 2025 avec des déviations routières mises en place. Les travaux se dérouleront principalement les week-ends du 14 au 17 février 2025 avec des fermetures nocturnes du lundi 17 février 2025 au samedi 8 mars 2025. Aucun train ne circulera entre Paris Est et Château-Thierry les samedi 15 et dimanche 16 février 2025.

Lire la suite »

Harlequins à suivre en direct, Poule D de Coupe des champions 2024-2025 (12/01/2025)Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre ce match de rugby en direct entre Toulon et Harlequins (Coupe des champions 2024-2025, 3e journée). Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera au Stade Félix-Mayol (Toulon) sera donné le dimanche 12 janvier à 14h00.

Lire la suite »

Stade Français en direct, Poule C de Coupe des champions 2024-2025 (18/01/2025)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

Lire la suite »