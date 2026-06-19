Sabrina Estival, une chanteuse figeacoise investie pour la Fête de la musique

L'article présente Sabrina Estival, chanteuse originaire de Figeac dans le Lot, qui participe activement à la Fête de la musique. Ancienne candidate de l'émission N'oubliez pas les paroles, elle se produira lors de l'édition 2026 de la Fête de la musique qui se tiendra sur deux jours, une formule inédite dans la ville. Le nouveau maire explique avoir maintenu un arrêté suite à des débordements lors de l'édition précédente, tout en souhaitant développer l'événement. L'artiste, qui cumule les concerts dans le Lot, l'Aveyron et la Corrèze, se produit donc à domicile au Rdv dix vins le 21 juin. Elle se réjouit d'un agenda complet jusqu'en 2027 et得意忘形 un spectacle adapté à chaque public.

C'est toujours sympa de découvrir des artistes en live : cette chanteuse passionnée se produit chaque année dans sa ville du Lot pour la Fête de la musique.

Passionnée de musique, la chanteuse Figeacoise Sabrina Estival écume les scènes locales. Son agenda affiche à nouveau complet pour cet été. Et c'est à Figeac, dimanche soir, que l'ancienne candidate du jeu télévisé N'oubliez pas les paroles se produira pour célébrer comme il se doit la Fête de la musique.

Une édition totalement inédite se prépare dans la sous-préfecture du Lot où la nouvelle municipalité fait le choix de la décliner sur deux jours et d'ouvrir les places et rues emblématiques aux amis de la musique. Compte tenu de la vague de chaleur attendue, le plan canicule a été activé. Il y a tout juste six ans, Sabrina Estival était sous le feu des projecteurs en participant avec succès à l'émission N'oubliez pas les paroles présentée par Nagui.

Cette expérience a durablement marqué la jeune Figeacoise. Maestro durant dix soirées, elle a remporté 29 000 € et surtout une belle reconnaissance qui se poursuit aujourd'hui. On m'en parle encore, s'étonne celle qui écume les scènes locales. J'ai vu d'ailleurs que la production recherchait récemment des candidats pour l'émission sur Figeac.

Je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres du coin pour l'instant. En raison du gain qu'elle a empoché, la chanteuse passionnée ne peut plus concourir au jeu musical de France 2 mais ne manque pas de projets, toujours un micro à la main. Depuis 2018, Sabrina Estival, qui travaille dans un cabinet d'assurances figeacois, consacre la majeure partie de son temps libre, week-ends et vacances compris, à la scène.

L'été est une saison particulièrement intense avec un planning très, très chargé concentré autour du Lot, de l'Aveyron et de la Corrèze. Avec une dizaine de spectacles par mois plus l'agence, je ne peux pas faire plus que ça. Cette année, les demandes ont un peu plus tardé, j'ai eu des sollicitations jusqu'en avril mais tout est plein.

Et j'ai déjà pas mal de dates rentrées pour l'arrière-saison et j'ai même ouvert l'agenda 2027, se réjouit l'artiste âgée de 29 ans, également passionnée de danse, qui propose aux organisateurs d'événements un spectacle clé en main. J'ai tout le matériel que j'installe moi-même. C'est l'avantage de travailler seule. J'essaie de changer mon programme en fonction des endroits où je vais, surtout si je reviens d'une année sur l'autre.

Je ne fais jamais la même chose. Pop, rock, variétés françaises ou chansons revisitées version jazzy, Sabrina balaye un très large répertoire de sa voix grave en animant des concerts festifs ou des soirées plus intimes. Sa priorité est de s'adapter au mieux au public qui lui fait face, modifiant parfois au tout dernier moment le programme prévu. Malgré le trac, les nouveaux défis ne lui font pas peur.

Ce vendredi, pour la première fois, elle donnera de la voix au restaurant scolaire Paul-Bert devant les petits écoliers attablés. La Fête de la musique représente par ailleurs un événement incontournable pour la Figeacoise qui se produira à domicile, dimanche soir, au Rdv dix vins, rue de Clermont, à partir de 20 h 30. On voit beaucoup de DJ.

C'est toujours sympa de participer et de découvrir des艺术家 en live, souligne l'interprète qui a toujours dans un coin de la tête l'envie de réaliser un jour un album de reprises jazzy. En attendant, elle peaufine les rendez-vous de l'été dont trois avant-spectacles calés à Flagnac Hier un village. Elle sera notamment en concert le 3 juillet à Gramat, ou encore les 30 juillet et 20 août à Puy-l'Évêque.

Ce n'est pas un couvre-feu, le maire de Figeac maintient son arrêté pour le soir de la Fête de la musique et explique sa décision face à la polémique. La décision de nos prédécesseurs faisait suite à des débordements : après la polémique de la Fête de la musique 2025, le nouveau maire mise sur une formule inédite tout le week-end dans cette ville du Lot. La Fête de la musique 2026 à Figeac s'annonce inédite à plus d'un titre.

La nouvelle municipalité change de formule et profite du week-end pour faire durer les festivités sur deux jours, samedi 20 et dimanche 21 juin. Une belle occasion d'animer la ville selon l'élue déléguée à l'événementiel, Camille Léonard.

A ses côtés Capucine Fiacre souligne la volonté de la nouvelle équipe en place : Là où l'édition précédente avait été marquée par des restrictions ayant considérablement réduit l'ampleur de cet événement populaire, nous avons souhaité redonner à la Fête de la musique toute sa place dans notre ville. Lorsqu'un événement rassemble, fait vivre les commerces, anime les rues et crée du lien entre les habitants, la responsabilité d'une municipalité est de l'accompagner et de le développer plutôt que de le contraindre.

En accord avec les cafetiers, un programme commun a été établi et diffusé sur le site de la ville et ses réseaux sociaux





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