Sabri Lamouchi : une affaire de coeur, mais pas trop !

Sabri Lamouchi, sélectionneur de la Tunisie, doit trouver le bon équilibre entre l'émotion et la professionnalisme pour mener son équipe à la Coupe du monde.

Sabri Lamouchi , sélectionneur de la Tunisie , doit trouver le bon équilibre entre l'émotion et la professionnalisme pour mener son équipe à la Coupe du monde.

L'ex-milieu des Bleus a été nommé en janvier et va connaître sa première grande compétition avec son pays d'origine. Il doit trouver la bonne distance entre la passion de diriger la sélection et la volonté de rester professionnel pour apporter une vraie plus-value. Lamouchi a déjà une expérience de sélectionneur avec la Côte d'Ivoire en 2014 et est conscient de l'importance de rester objectif pour faire progresser la Tunisie.

Il espère que son expérience lui permettra de mener son équipe à la victoire et de valoriser le football tunisien dans le monde. La Tunisie a connu une élimination en huitièmes de finale de la CAN face au Mali et Lamouchi doit trouver les moyens de remporter la Coupe du monde.

Il est conscient que l'instabilité du poste peut être un frein pour son équipe mais il est déterminé à faire progresser la Tunisie et à mener son équipe à la victoire





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