Découvrez quand et où regarder Sabah FK contre FC Barcelone en Ligue des champions. Infos diffusion CANAL+ FOOT et contexte de la 5e journée.

Le FC Barcelone se rend ce mercredi 25 novembre au stade olympique de Bakou pour affronter le Sabah FK. Cette rencontre marque la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le coup d'envoi est programmé à 18h45 pour cette affiche historique pour le club azéri.

Contexte sportif et enjeux du match

Les Catalans occupent la cinquième place du classement avec neuf points acquis. Ils ont enregistré trois victoires et une seule défaite lors des quatre premiers matchs. Le Sabah FK, quant à lui, pointe au 31ème rang du tableau. Le club azéri compte trois unités après une victoire et trois défaites. Cette disparité reflète la dynamique actuelle des deux équipes en compétition.

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Le FC Barcelone vise une qualification directe pour les huitièmes de finale. Une performance solide ce soir permettrait aux hommes de Hansi Flick de consolider leur position dans le top 8. En face, le Sabah FK doit impérativement prendre des points. Toute défaite réduirait considérablement leurs espoirs de rejoindre les barrages.

Performance récente des deux formations

Le FC Barcelone affiche un début de campagne européenne convaincant. L'équipe a dominé Feyenoord par 5-1 et s'est imposée à Galatasaray sur le score de 1-4. Leur seule perte face à un PSG étincelant remonte au 20 octobre lors d'un match perdu 4-2 au Parc des Princes. Ils ont ensuite battu Aston Villa 3-0 le 3 novembre.

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Le Sabah FK a connu des débuts plus difficiles dans cette phase. Ils ont subi une lourde défaite 4-0 contre Manchester United lors de la première journée. Le club, fondé en 2017, a ensuite signé sa première victoire européenne en battant Slavia Prague 2-0. Ils ont ensuite perdu à domicile contre le Borussia Dortmund 1-2. Leur dernière sortie s'est soldée par un revers 4-1 face au Viking FK le 4 novembre.

Informations de diffusion et accès

La rencontre sera retransmise en direct sur CANAL+ FOOT. Cette diffusion débutera ce mercredi 25 novembre à partir de 18h45. Les abonnés auront également accès au match via le streaming. L'application MyCanal permettra de suivre l'intégralité du match en ligne.

Les supporters doivent retenir les horaires exacts pour ne rien manquer. Le rendez-vous est fixé au stade olympique de Bakou. Le Sabah FK accueille ici le FC Barcelone dans un contexte unique. La distance et le voyage long pour les joueurs catalans pourraient jouer un rôle. Cependant, la forme actuelle des Blaugrana reste un avantage majeur.

Ce match s'inscrit dans le cadre plus large de la cinquième journée. D'autres rencontres importantes ont lieu simultanément. Lille affronte le Bayern Munich dans un autre contexte compétitif. Le PSG reçoit également l'AS Rome pour son cinquième rendez-vous européen. Ces résultats influenceront la dynamique globale du classement.

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La qualification directe reste l'objectif prioritaire pour le FC Barcelone. Avec neuf points, ils sont bien placés pour atteindre ce but. Le Sabah FK doit créer la surprise pour continuer son aventure. La différence de niveau entre les deux équipes reste visible. L'historique du club azéri dans cette compétition est encore vierge de toute qualification profonde. Cette rencontre représente une étape cruciale pour les deux clubs.