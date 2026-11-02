Sœur Marie-Christine fête ses 100 ans au Foyer du Petit Jer à Lourdes

Centenaire résidente et fondatrice historique, Sœur Marie-Christine Cazenave a célébré son siècle de vie au Foyer du Petit Jer à Lourdes le 26 octobre 2026.

Sœur Marie-Christine, née Marie-Henriette Cazenave, a célébré l'anniversaire de ses cent ans au sein de l'Ehpad du Foyer du Petit Jer à Lourdes. Cette figure majeure de la cité mariale réside dans cet établissement depuis l'année 2019 après une longue carrière dédiée aux soins et à l'éducation.

Une vie entière dédiée au service des autres

Née le 26 octobre 1926, cette religieuse membre des Servantes de l'Eucharistie a marqué profondément l'histoire locale par son engagement indéfectible. Son parcours commence par une direction prestigieuse au Foyer des institutrices où elle exerce ses fonctions pendant une décennie. Elle y laisse une image d'autorité bienveillante, capable de montrer de la sévérité lorsque les circonstances l'exigent tout en restant douce et écoutante auprès de ses collaboratrices.

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La transition vers un Ehpad moderne à Lourdes

Le destin de l'établissement change radicalement avec les travaux de démolition et de reconstruction engagés en 1999 pour transformer le lieu en résidence médicalisée pour seniors. Sœur Marie-Christine joue alors un rôle pivot en mettant en œuvre le contrat de donation du foyer à la ville de Lourdes. Grâce à sa médiation, les résidentes peuvent rester sur place et le personnel conserve son emploi si elles le souhaitent, assurant ainsi une continuité sociale et professionnelle essentielle lors de cette mutation architecturale et fonctionnelle.

Un retour à Lourdes après une mission strasbourgeoise

Après avoir quitté la région, la centenaire prend la direction de Strasbourg pour occuper un poste similaire au sein de sa congrégation. Elle y est chargée de l'accueil des étudiants à la faculté de théologie catholique jusqu'en 2019. Cette année-là marque son retour définitif à Lourdes, non plus en tant que gestionnaire mais comme résidente au Foyer du Petit Jer, l'institution qu'elle a contribué à façonner des décennies plus tôt.

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Célébration officielle et hommages institutionnels

L'établissement a organisé une cérémonie spéciale réunissant résidents et personnel autour de la doyenne. Sabine Olivier, directrice de l'Ehpad, a pris la parole pour saluer ce témoin précieux de l'histoire du lieu. La municipalité lourdaise était également représentée par Dominique Arramond, adjointe au maire, qui a offert un bouquet de fleurs à la centenaire. L'après-midi a été animé par le chœur d'hommes Eths d'Azu, ajoutant une dimension culturelle à cet hommage collectif.

Des passions intellectuelles et spirituelles intactes

Bien que souffrant de surdité, Sœur Marie-Christine conserve une vivacité d'esprit remarquable. Elle nourrit une passion pour la lecture, privilégiant les romans policiers d'Agatha Christie, et s'intéresse activement aux avancées inter-spatiales. Sœur Marielle, actuelle responsable de la communauté religieuse, plaisante en affirmant que si elle était née cinquante ans plus tôt, elle aurait certainement rejoint Sophie Adenot à bord de la station spatiale internationale. Sa présence reste une source de réconfort spirituel pour tous ceux qui côtoient cette femme d'une exceptionnelle longévité et d'un esprit toujours ouvert sur le monde.