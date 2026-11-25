Standard and Poor's abaisse la perspective de la dette de la France à négative en raison d'une détérioration budgétaire et d'une croissance économique en berne.

L'agence de notation Standard and Poor's a annoncé vendredi soir avoir abaissé d'un cran sa perspective sur la dette souveraine de la France, la passant de stable à négative. Cette décision intervient dans un contexte macroéconomique marqué par une incertitude politique grandissante et des prévisions de croissance révisées à la baisse par plusieurs institutions internationales. Bien que la note de crédit elle-même soit restée inchangée, cette modification de la perspective signale une vigilance accrue des analystes face à la trajectoire budgétaire du pays.

Un verdict tardif face aux défis budgétaires

En mai dernier, S & P Global avait maintenu la note de la dette française, qui évalue la capacité du pays à rembourser ses emprunts, à A + (dette de qualité " moyenne supérieure ") avec une perspective stable. À l'époque, cette décision signifiait que l'agence n'anticipait pas de modifier sa note à moyen terme. Vendredi, alors que sa décision était attendue fin novembre, l'une des plus grandes agences de notation, S & P Global Ratings, a confirmé une dégradation de la situation. Elle a dégradé la perspective de stable à négative, relevant une " détérioration " de la situation budgétaire en pleine crise sociale et alors que le pays frôle la récession.

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Un PIB en contraction et des pronostics assombris

Les données économiques récentes expliquent en grande partie cette révision à la baisse de la confiance des notateurs. Le produit intérieur brut (PIB) français a reculé de 0,2 % au premier trimestre 2026, été stable au deuxième et reculé de 0,1 % au troisième. Cette stagnation économique s'ajoute aux avertissements récents formulés par les organismes de régulation et de surveillance. La Commission européenne a fortement abaissé la semaine dernière ses prévisions pour la croissance économique du pays, sur fond d'incertitude politique avant la présidentielle, à 0,4 % en 2026 et 0,6 % en 2027. Ces chiffres s'écartent nettement des estimations du printemps, qui tablaient respectivement sur 0,8 % et 1,1 %.

Réactions des experts et divergences d'opinions

Le Fonds monétaire international (FMI) a également abaissé ses perspectives à 0,4 % en 2026 et 0,7 % l'an prochain, renforçant le consensus sur un ralentissement structurel. Le gouvernement table encore sur 0,5 % cette année, contre 1 % prévu initialement, mais il a reconnu que sa cible de 1 % de croissance en 2027 est " à risque ". Pour Éric Dor, directeur des études économiques à l'école de commerce Ieseg, S & P " aurait des arguments " pour baisser la note française, notamment avec la " très forte dégradation des perspectives de croissance économique " depuis un an. Toutefois, il nuance en affirmant que les décisions des agences de notation sont " souvent assez surprenantes, et difficiles à comprendre, et donc l'agence pourrait se comporter autrement ".

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Positionnement des autres agences de notation

Alors que S & P Global a modifié sa perspective, ses concurrents directes adoptent des postures différentes. Moody's, reste un cran au-dessus, à Aa3 (dette " de bonne qualité ") , avec perspective négative, et s'est abstenue en octobre de toute action de notation. L'agence semblait attendre que la situation s'éclaircisse en France avant de se prononcer. De son côté, l'agence américaine Fitch Ratings n'a pas dégradé la note de la France malgré une situation budgétaire compliquée. L'agence américaine Fitch Ratings n'a pas dégradé la note de la France malgré une situation budgétaire compliquée, optant pour le statu quo et maintenant la note de la France à A +. Cette divergence illustre les différentes méthodologies et appréciations des risques entre les grandes agences internationales.

Analystes et scénarios économiques possibles

Anthony Morlet-Lavidalie, économiste chez Rexecode, estime que le scénario dans lequel S & P nous rétrograde à A, en disant que la situation est objectivement nettement plus détériorée qu'au moment de sa dernière revue, n'est " vraiment pas le plus probable, parce que ça serait assez violent ". Pour lui, le scénario qui paraîtrait le plus logique serait de passer d'une perspective stable à négative, en " disant que depuis le dernier jugement sur la France, il s'est passé des événements sociaux tout à fait majeurs ". S & P pourrait aussi relever " des tensions qui ont plutôt eu tendance à s'accroître " sur les marchés et " une croissance économique beaucoup plus faible ". Mais il voit aussi " de bonnes raisons de penser que l'agence pourrait opter pour le statu quo ", en attendant de voir comment se termine la discussion du budget au Parlement. Stéphane Colliac, économiste chez BNP Paribas, partage cet avis prudent. " S & P n'a pas une obligation de dégrader la note d'ores et déjà ", d'autant que " la situation budgétaire reste plus incertaine que négative ". Il estime que " ils peuvent dire qu'on peut réviser cette perspective avant la prochaine revue (semestrielle) si jamais la dégradation est manifeste ".