S&P Dow Jones Indices maintient ses règles d'admission au S&P 500, retardant l'entrée des nouvelles introductions en bourse comme SpaceX

S&P Dow Jones Indices a décidé de ne pas modifier le délai minimal de douze mois pour intégrer le S&P 500 après une introduction en bourse, une décision qui contraste avec les assouplissements du Nasdaq et qui pourrait influencer l'effet de soutien des fonds indiciels lors des IPO de géants comme SpaceX, Anthropic et OpenAI.

S&P Dow Jones Indices , coentreprise de S&P Global et du CME, a choisi de maintenir inchangées ses règles d'admission au sein de l'indice S&P 500 .

Cette décision, annoncée jeudi soir, consiste à renoncer à réduire le délai minimal après une introduction en bourse (IPO) pour intégrer l'indice phare, délai qui reste fixé à douze mois. Le choix de statu quo intervient alors que les marchés financiers se préparent à une vague d'introductions en bourse d'une ampleur historique, portée par des géants de la technologie et de l'intelligence artificielle.

Parmi les plus attendus, SpaceX, dirigé par Elon Musk, prépare une cotation record avec une valorisation potentielle avoisinant les 1,765 milliard de dollars et une levée de fonds estimée à 75 milliards. D'autres acteurs majeurs de l'IA, tels qu'Anthropic et OpenAI, pourraient également faire leurs débuts sur les marchés avec des valorisations proches du millier de milliards.

Si la réflexication de S&P DJI n'était pas explicitement liée à SpaceX, elle résonnait fortement avec les enjeux posés par l'arrivée de ces nouvelles méga-capitalisations. La décision de l'opérateur d'indices est lourde de conséquences car environ 16 000 milliards de dollars d'actifs sont répliqués via des fonds gérés passivement sur le S&P 500.

L'intégration d'une valeur nouvelle à l'indice déclenche automatiquement des achats massifs de la part des gestionnaires de ces fonds, créant un puissant effet de soutien et de liquidité lors de l'IPO. En maintenant un délai de douze mois, S&P DJI fait le choix d'une prudence qui contraste avec les stratégies de certains concurrents. Le Nasdaq, par exemple, a déjà assoupli ses critères pour son indice vedette, le Nasdaq-100, en réduisant le délai d'éligibilité de trois mois à quinze jours.

Cette divergence illustre une compétition accrue entre les fournisseurs d'indices pour capter en priorité les futures géantes de la tech et de l'IA. La première cotation de SpaceX est officiellement prévue le 12 juin, sous réserve des conditions de marché. Cette introduction spectaculaire servira de test pour l'appétit des investisseurs et révélera l'efficacité relative des différentes stratégies d'intégration aux indices.

Le débat porte sur la capacité des modèles traditionnels à s'adapter à des entreprises dont la capitalisation boursière atteint des sommets dès les premiers jours de cotation. Au-delà de SpaceX, c'est l'ensemble de l'écosystème des valeurs technologiques qui est concerné par cette évolution des règles du jeu boursier. Les investisseurs et les émetteurs surveillent de près chaque ajustement de règle, anticipation les flux de capitaux massifs qui accompagnent l'entrée dans les grands indices





LaTribune / 🏆 11. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

S&P 500 Spacex Introduction En Bourse Fonds Indiciels S&P Dow Jones Indices Nasdaq Intelligence Artificielle Règles D'admission Valorisation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La ferme de l'étrange : l'affaire Anaïs Guillaume - (S6E60) - IndicesLa ferme de l'étrange : l'affaire Anaïs Guillaume - (S6E60) - Indices : Dans la nuit du 16 avril 2013, Anaïs Guillaume, 21 ans, disparaît mystérieusement à Fromy, dans les Ardennes, après avoir passé la soirée dans la ferme...

Read more »

La tuerie du Grand Bornand : l'affaire Flactif - (S6E3) - IndicesLa tuerie du Grand Bornand : l'affaire Flactif - (S6E3) - Indices : Le 12 avril 2003, au Grand-Bornand, Xavier Flactif, son épouse Graziella et leurs trois enfants disparaissent sans laisser de trace. Les jours passent...

Read more »

Un retraité réclame 500 000 euros pour un aspirateur qui se boucheUn septuagénaire a acheté un aspirateur-laveur Bissell CrossWave pour 140 euros, mais il se bouche avec les poils d'animaux. Après plusieurs réclamations et une saisine de la DGCCRF, il porte plainte et demande 500 000 euros pour défaut d'information.

Read more »

Plus de 20 ans que ça dure : 500 choristes des Yvelines réunis pour un spectacle exceptionnelAprès Montigny-le-Bretonneux en 2025, les chorales des Yvelines se regrouperont à Saint-Arnoult-en-Yvelines, dimanche 7 juin 2026, pour leur festival annuel. Avec passion.

Read more »