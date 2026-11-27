L'agence de notation S&P maintient la note A+ de la France mais rétrograde sa perspective à négative en raison d'une récession technique et de deficits budgétaires persistants.

S&P Global Ratings a officiellement modifié l'horizon de projection de la dette souveraine française en la rétrogradant de stable à négative, tout en maintenant la note de crédit à un niveau A+. Cette annonce intervenant le vendredi 27 novembre marque une alerte sérieuse pour Paris, soulignant que les risques pesant sur la situation financière du pays se sont accrus de manière significative. Bien que la France conserve sa classification de dette de qualité moyenne supérieure, l'agence américaine estime qu'une dégradation effective pourrait survenir à moyen terme si les conditions économiques actuelles persistent.

Récession technique et faiblesse de la croissance

La décision de S&P s'appuie sur des données macroéconomiques particulièrement défavorables publiées par l'Insee. Le produit intérieur brut français a reculé de 0,2% au troisième trimestre, suivant une contraction similaire de 0,2% au premier trimestre et un léger recul au deuxième. Cette séquence de deux trimestres consécutifs de baisse de l'activité économique a donc officiellement envoyé la France en récession technique. L'acquis de croissance à la fin du troisième trimestre s'établit ainsi à un modeste 0,1%, reflétant une économie où les exportations se contractent et où l'investissement continue de diminuer.

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Ce contexte fragilise directement les finances publiques, car une croissance plus lente génère moins de recettes fiscales tout en maintenant des dépenses publiques et une charge de la dette qui continuent de peser lourdement sur le budget national. Le gouvernement, qui espérait initialement une croissance de 0,5% pour l'ensemble de l'année, se voit contraint de revoir ses scénarios. Pour atteindre cet objectif ambitieux, il aurait fallu une progression du PIB de 1,4% au dernier trimestre, une perspective qui semble désormais hors de portée.

Strauss-Kahn et le risque budgétaire à moyen terme

L'agence de notation a explicitement indiqué qu'elle pourrait abaisser la notation de la France si ses importants déficits budgétaires ne diminuaient pas sensiblement au cours des deux prochaines années. Cette menace est directement liée à l'évolution des prévisions de croissance économique. Si la croissance tombait en dessous des projections de l'agence sur une période prolongée, le seuil de tolérance serait franchi. Cette position est corroborée par d'autres agences : Fitch attribue déjà une perspective négative à la note A+, tandis que Moody's classe le pays Aa3 avec une perspective négative, réduisant le délai d'ajustement dont dispose Paris.

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Selon les analyses de S&P Global Ratings, les efforts déployés pour réduire le déficit budgétaire primaire, prévu à environ 2,2% du PIB en 2027 contre 2,8% en 2026, seront probablement largement compensés par la hausse des charges d'intérêts. Ces dernières atteindraient respectivement 3,1% du PIB en 2027, contre 2,7% en 2026. Cela se traduirait mécaniquement par un déficit budgétaire global d'environ 5,3%. La faiblesse de la croissance et la hausse des coûts du refinancement compliquent donc considérablement la réduction du déficit, surtout dans un contexte de fragmentation politique qui compromet les perspectives d'une consolidation budgétaire résolue.

Enjeux politiques et trajectoire future

Cette rétrogradation de la perspective intervient dans un climat politique incertain. L'incertitude politique et les difficultés à faire adopter une trajectoire de redressement crédible renforcent les risques perçus par les marchés. Le chef de l'État n'exclut pas de convoquer le Congrès pour faire adopter une règle d'or budgétaire avant la fin de son mandat, une réforme qui vise à encadrer strictement les dépenses publiques. Cependant, la récession rend désormais la tâche du gouvernement beaucoup plus difficile : convaincre les investisseurs que la dette française peut être stabilisée malgré une croissance quasi nulle reste un défi majeur.

Le tissu économique s'est également mobilisé contre l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2027, à quelques heures d'une commission mixte paritaire. Ces tensions illustrent la complexité de la gouvernance économique française actuelle. S&P laisse donc un maigre délai à Paris pour inverser la tendance, soulignant que sans une réduction substantielle des déficits ou une reprise de la croissance, la note A+ pourrait elle-même être menacée dans les années à venir, isolant davantage la France face aux exigences des marchés financiers internationaux.