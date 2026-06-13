Rüstü Reçber se souvient de la Coupe du monde 2002 et réclame justice pour le prix du meilleur gardien

Le gardien légendaire turc Rüstü Reçber revient sur le parcours historique de son équipe en 2002, évoquant les émotions, les performances mémorables et la controverse autour du prix du meilleur gardien, tout en analysant l'évolution du football turc.

Rüstü Reçber , le légendaire gardien turc, revit avec émotion le parcours qui a conduit la Turquie à la troisième place de la Coupe du monde 2002.

Après vingt‑quatre ans d'absence, le sélectionneur turc s'apprête à affronter l'Australie ce dimanche matin, un match qui rappelle les moments glorieux d'une génération qui a su s'imposer face aux géants du football. Reçber, qui a totalisé 120 sélections entre 1994 et 2012 et a porté les couleurs de clubs prestigieux tels que Fenerbahçe, le Barça et Beşiktaş, raconte avec franchise les raisons de ce succès inattendu.

Il évoque d'abord la chance rare de voir toute une génération de joueurs nés dans les années 1990 atteindre la maturité simultanément, formant un groupe soudé où l'expérience et la jeunesse se complétaient. Selon lui, l'équilibre entre les aînés comme Hakan Şükür, Hasan Şaş, Yıldıray Bastürk et les jeunes talents a permis à la Turquie de dépasser les attentes et de créer une dynamique qui a marqué les esprits.





Le gardien ne manque pas de souligner l'impact de la demi‑finale perdue contre le Brésil, un match qui, malgré une seule faute de Ronaldo, a laissé une empreinte indélébile dans son mémoire. Il insiste sur le caractère unique de l'ambiance vécue contre la Corée du Sud pour la lutte du troisième place, un spectacle qu'il qualifie presque de pacifique et qui aurait mérité un prix symbolique.

Cependant, le point qui le frappe le plus reste l'absence de reconnaissance officielle de ses performances. Reçber affirme sans détour que son nombre d'arrêts - trente‑six durant le tournoi, un record pour l'époque - aurait dû lui valoir le trophée du meilleur gardien. Il accuse la FIFA d'une injustice et réclame des excuses pour ce qu'il considère comme une omission de justice.



En plus de ses souvenirs, le vétéran offre un regard critique sur l'évolution du football turc.

Il observe que l'équipe actuelle se compose de jeunes joueurs dynamiques, encore en phase de construction, mais possédant un potentiel remarquable. Selon lui, la mentalité des supporters a été transformée grâce à des figures comme Şükür, Şaş et Davala, qui ont changé la perception du pays vis‑à‑vis du football mondial.

Reçber confie également des anecdotes sur les stratégies de protection visuelle utilisées lors des matchs, comme le maquillage noir sous les yeux, emprunté aux sports de glace, qui est devenue une marque de fabrique reconnue internationalement. Il conclut en rappelant que, malgré les défis, la passion et la détermination restent les piliers qui pousseront la Turquie vers de nouveaux sommets dans les années à venir





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