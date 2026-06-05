Russian President Vladimir Putin has addressed the economic challenges faced by his country, which has been under Western sanctions since the start of the war in Ukraine. He emphasized his country's sovereignty and partnerships with countries in the South. Despite the difficulties, Putin highlighted the resilience of the Russian economy and the growing role of BRICS countries in the global economy.

Le président Vladimir Poutine a minimisé vendredi les difficultés économiques rencontrées par son pays sanctionné par les Occidentaux lors d'un discours très attendu à Saint-Pétersbourg, préférant souligner sa « souveraineté » et ses partenariats avec les pays du Sud.

M. Poutine s'exprimait lors du Forum économique qui rassemble chaque année dans sa ville natale des responsables et hommes d'affaires russes et étrangers. Cette édition a donné la place d'honneur aux Chinois et aux Saoudiens, même si quelques figures occidentales étaient aussi présentes.

«Nous entendons les critiques. De toutes parts, on nous dit que tout va mal chez nous (... ) Oui, la dynamique économique est actuellement modérée», a déclaré M. Poutine, alors que les craintes sur une stagnation de l'économie russe se font grandissantes.

«Dans un contexte tendu et difficile, la Russie continue de renforcer sa souveraineté (... ) en élargissant son cercle de partenaires», a-t-il ajouté, en soulignant la part croissante des pays des BRICS dans l'économie mondiale. Plus de quatre ans après le début de la guerre contre l'Ukraine, la Russie fait face à de multiples sanctions occidentales, une inflation élevée, des coûts d'emprunt prohibitifs et des pénuries de main-d'oeuvre, qui placent son économie dans une situation délicate.

Le PIB russe s'est contracté de 0,2% au cours des trois premiers mois de l'année, selon les statistiques officielles ? la première baisse trimestrielle en trois ans. L'Etat a affiché un déficit budgétaire de 80 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026 ? soit l'équivalent de 2,5% du PIB annuel et plus que ce qui était prévu pour l'ensemble de l'année.

Pour autant, la Russie est l'un des pays développés les moins endettés au monde (environ 16% du PIB) et dispose d'un fonds souverain d'environ 156 milliards d'euros. Ses exportations d'hydrocarbures connaissent une hausse considérable depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, qui a bouleversé les marchés énergétiques.

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, le président russe Vladimir Poutine, le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev et le vice-président de la République populaire de Chine Han Zheng étaient également présents au Forum économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF). Vladimir Poutine a mis en avant un «ralentissement considérable de l'inflation» et a indiqué qu'il fallait«revenir à des rythmes de croissance soutenus de l'économie nationale»





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