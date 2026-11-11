Russia bans French journalists Chemin and Gogo following Xenia Fedorova case

Moscow expels Ariane Chemin and Paul Gogo after France bans pro-Kremlin Xenia Fedorova. Le Monde and Ouest-France condemn this attack on press freedom as a political retaliation.

Les autorités russes ont officiellement interdit l'entrée sur leur territoire aux journalistes français Ariane Chemin et Paul Gogo, ainsi qu'aux députés français Sacha Houlié et Arthur Delaporte. Cette décision punitive intervient en réponse directe à l'expulsion de la chroniqueuse pro-Kremlin Xenia Fedorova de la France. Les quotidiens Le Monde et Ouest-France ont vivement condamné cette mesure le mercredi 11 novembre, la qualifiant d'atteinte grave à la liberté d'informer.

Condamnations fermes de la presse française

Le Monde a exprimé sa plus grande fermeté face à cette interdiction d'accès au territoire russe pour son grand reporter Ariane Chemin. Le journal souligne que ces mesures constituent une représailles politiques injustifiées contre des professionnels de la presse accomplissant leur mission. La direction du quotidien parisien a également déploré l'exclusion des deux parlementaires français, voyant dans cette action une ingérence dans les affaires intérieures françaises.

Also read Russie : deux députés et deux journalistes français interdits d’entrée sur le territoire, réponse à l’expulsion de la chroniqueuse pro-Kremlin Xenia Fedorova

Ouest-France a pris la défense de Paul Gogo, journaliste indépendant collaborant avec son titre, en dénonçant une violation majeure de la liberté de la presse. François-Xavier Lefranc, directeur de la publication et président du directoire du groupe, a qualifié le pouvoir russe de totalitaire dans ses réactions. Il a appelé l'ensemble de la classe politique française à se mobiliser pour affirmer qu'il n'existe pas de démocratie viable sans un journalisme libre et protégé.

Contexte géopolitique et figures impliquées

Cette crise diplomatique médiatique s'inscrit dans un contexte de tensions accrues entre la France et la Russie concernant les opérations de désinformation. Xenia Fedorova fait l'objet depuis fin juillet d'arrêtés d'expulsion et de gel de ses avoirs en France pour propagande pro-Moscou. En septembre, l'Union européenne a elle-même gelé les avoirs de la chroniqueuse et lui a interdit de voyager dans les frontières de l'UE.

Advertisement

Paul Gogo a fermement refusé l'équivalence faite par Moscou entre journalistes et propagandistes. Il a déclaré à l'agence AFP qu'il est inacceptable de traiter des enquêteurs comme une personne liée au ministère des Affaires étrangères russe. Son livre paru en mars, intitulé Moscou parano, décrit le climat délétère du pays et les conditions quasi impossibles d'exercer le métier de journaliste sous le régime de Vladimir Poutine.

Conséquences concrètes et réactions des acteurs

Ariane Chemin a été soutenue publiquement par son quotidien qui a rappelé ses enquêtes sur les activités de propagandiste de Xenia Fedorova sur des médias du groupe Bolloré. Le Monde a également rappelé la précédente expulsion de son correspondant Benjamin Quénelle au début de l'année 2025, suite à l'annulation de son accréditation de presse. Cette situation crée un climat de méfiance et d'insécurité croissant pour les journalistes étrangers basés en Russie.

Paul Gogo, qui a passé neuf ans en Russie avant de rentrer en France sans renouvellement de visa, a exprimé sa surprise totale face à cette nouvelle interdiction. Il a précisé qu'il n'avait reçu aucun avertissement préalable des autorités russes et n'avait perçu aucun signe avant-coureur. Cette mesure s'ajoute aux pressions déjà subies par les reporters étrangers pour leurs travaux sur les crimes de guerre en Ukraine et la structure du régime actuel.

Avenir des enquêtes et soutien international

Le quotidien belge La Libre Belgique, avec lequel collabore également Paul Gogo, a apporté son soutien en qualifiant cette décision d'atteinte intolérable à la liberté de la presse. Ces réactions coordonnées témoignent d'une préoccupation large du milieu journalistique face à l'érosion des droits des reporters en zone de conflit ou sous régimes autoritaires. Les perspectives d'accès pour les médias occidentaux en Russie restent donc extrêmement restreintes et conditionnées par les tensions géopolitiques actuelles.