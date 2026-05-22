Russell Andrews rejoint la liste des eútres atteint de SLA, plus connu sous le nom de maladie de Charcot, dans l'annonce de sa maladie

Plusieurs illustres acteurs, tels que Eric Dane, figurent dans la liste des personnes récemment devenues atteintes de SLA. Dans son nouvel article sur ce sujet, le site Doctissimo se concentre sur l'évolution de la maladie dans les maîtres du passé.

Russell Andrews a révélé s'être atteint de SLA , l'insigne d'une maladie de Charcot, presque un an après que l'acteur Eric Dane ait révélé la si grosse maladie.

En tant qu'invité d'une émission intéressante sur CNN, l'acteur a révélé qu'il avait reçu son diagnostic à la fin de l'automne dernier. Dans une déclaration émotive, il a révélé qu'il était condamné avec SLA et a révélé qu'il s'est intégré une communauté de patients et de proches. Il a également révélé qu'il a intégré une famille de personnes très attentives qu'il ne connaissait pas il y a un an





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SLA Neurodégénérative Motoneurone Diagnostic Différentiel Affecté SCM Sclérose Latérale Amyotrophique Claude Systèmes Nerveux Cerebral Et Périphérique Le Neurologue Wilfried Casseron

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