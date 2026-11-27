Les Anciens du Stado rompent définitivement avec le club depuis mi-octobre. Ils dénoncent un manque de confiance et des accusations infondées de prise de pouvoir de la part de la présidence.

La séparation entre l'association des Anciens du Stado et la direction actuelle du Stado Tarbes Pyrénées Rugby est désormais consommée. Cette rupture définitive a pris effet depuis la mi-octobre, mettant fin à toute collaboration active entre les anciens joueurs et les instances dirigeantes du club.

Un désaccord sur la gouvernance et la transparence

Le point de non-retour a été atteint suite au refus de la présidence d'intégrer cinq membres de l'Amicale au sein du comité directeur. Cette exclusion a cristallisé des tensions latentes concernant la gestion du club. Les Anciens estimaient que leur intégration était nécessaire pour apporter rigueur et transparence dans un contexte de reconstruction sportive et organisationnelle.

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La direction du Stado-TPR a justifié cette décision en rejetant catégoriquement toute volonté de prise de pouvoir de la part des anciens. Selon la présidence, cette accusation était infondée. Toutefois, pour les Anciens, ce refus n'était qu'un moyen indirect d'écarter des candidats jugés trop exigeants sur les plans éthique et gestionnaire. Ils considèrent que leur présence aurait renforcé la gouvernance du club.

Négations formelles des accusations de prise de pouvoir

Dans une communication intitulée " Stop à la rumeur ! ", l'Amicale des Anciens tient à clarifier la situation publique. Elle dément fermement l'idée que ses membres auraient souhaité remplacer les coprésidents ou s'immiscer dans les rôles des bénévoles actuels. Ces allégations sont qualifiées d'attaques injustifiées destinées à légitimer l'exclusion du groupe.

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Les signataires de ce communiqué précisent que leur seul objectif était d'aider à bâtir l'avenir du club. Ils regrettent que leurs intentions d'accompagnement et de soutien aient été travesties. Cette distorsion des faits a, selon eux, nui à la réputation de leur association et a empêché un dialogue constructif.

Une perte de confiance irréversible avec la présidence

Au-delà des mécanismes décisionnels, le facteur déterminant de ce divorce est le manque criant de confiance et de franchise entre les deux parties. Les Anciens du Stado ont estimé que les conditions d'une collaboration sereine avec les trois coprésidents n'étaient plus réunies. Ils se sont donc résolus à cesser toute participation à la vie du club.

Cette décision laisse un goût amer au sein de l'association historique. Les membres déplorent qu'une véritable opportunité de rapprochement ait été manquée. Ils affirment avoir souhaité mettre à disposition leur expérience et leur connaissance profonde de l'histoire du club Tarbais.

Impact immédiat et perspectives pour l'avenir

Dès lors, les Anciens du Stado ne participeront plus aux événements ni aux structures décisionnelles du Stado TPR. Ils choisissent de prendre leurs distances tout en conservant un attachement profond à la structure qu'ils ont aidé à construire. Ils souhaitent néanmoins le meilleur développement au club.

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Le club devra désormais évoluer sans le soutien actif de cette figure historique. Cette séparation marque la fin d'une ère de collaboration potentielle entre le passé et le présent du rugby tarbais. Les prochaines étapes de la reconstruction du Stado se poursuivront sans l'implication directe de l'Amicale des anciens joueurs.