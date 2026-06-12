Rumeur sur une fausse Shakira à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde

La performance de Shakira à l'ouverture de la Coupe du Monde 2026 suscite une vive controverse sur les réseaux sociaux, certains téléspectateurs affirmant qu'il s'agissait d'une doublure.

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football 2026, qui s'est déroulée jeudi 11 juin au Stade Azteca de Mexico, a été marquée par une performance très attendue de la superstar colombienne Shakira .

Accompagnée de l'artiste nigérian Burna Boy, elle a interprété plusieurs de ses plus grands tubes devant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Pourtant, très rapidement après la diffusion de l'événement, une rumeur étrange a commencé à enflammer les réseaux sociaux : la personne sur scène n'était peut-être pas la vraie Shakira. Des doutes sur l'authenticité de la prestation ont vu le jour, alimentés par des internautes qui affirment avoir repéré des détails troublants.

Selon plusieurs utilisateurs de Twitter et TikTok, la chanteuse portait des lunettes de soleil épaisses qui cachaient une grande partie de son visage, ce qui est inhabituel pour elle lors de telles performances. De plus, certains ont noté que ses mouvements de hanche, pourtant caractéristiques, semblaient moins fluides que d'habitude. Un utilisateur a écrit : "Cette fille est plus jeune, porte une perruque, n'a rien du déhanché célèbre de Shakira et elle n'a pas le même visage malgré les lunettes.

C'était une doublure.

" D'autres ont comparé des photos et vidéos, pointant du doigt la cicatrice sur le front de la vraie Shakira, qui serait absente, ou encore la forme de ses dents qui ne correspondrait pas. Certains vont jusqu'à affirmer qu'elle portait des baskets à semelles compensées pour paraître plus grande. Cette rumeur a pris une ampleur considérable en quelques heures, devenant l'un des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux.

Pourtant, les organisateurs de la cérémonie et l'entourage de l'artiste n'ont fait aucun commentaire officiel. Des photos en coulisses montrent Shakira posant avec d'autres artistes, mais cela n'a pas suffi à calmer les sceptiques. Certains fans inconditionnels défendent la chanteuse, arguant que les différences perçues sont dues à l'éclairage, aux angles de caméra ou à une fatigue légitime.

"Arrêtez de voir des choses là où il n'y en a pas ! ", s'exclame un supporter sur Instagram. Cette affaire rappelle d'autres rumeurs similaires dans l'histoire du divertissement, où des soupçons de doublure ont entouré des performances de grandes stars. Quoi qu'il en soit, cette controverse a eu un effet inattendu : elle a généré un engouement médiatique supplémentaire autour de l'ouverture de la Coupe du Monde.

Le débat fait rage, et il est probable que les organisateurs ou Shakira elle-même devront bientôt réagir pour dissiper les doutes. En attendant, les réseaux sociaux continuent de bruisser de théories, et le mystère reste entier





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