Rumeur infirmée : Emma Heming Willis ne donnera pas le cerveau de Bruce Willis

La rumeur selon laquelle Emma Heming Willis ferait don du cerveau de Bruce Willis à la science est fausse. Paris Match dément l'information et précise la loi californienne.

Une information circulant récemment sur les réseaux sociaux affirmait que Emma Heming Willis avait décidé de faire don du cerveau de son mari, l'acteur Bruce Willis, à la recherche scientifique après son décès. Cette rumeur a suscité un vif intérêt concernant la gestion de la démence frontotemporale dont souffre le star hollywoodien.

Démenti officiel de Paris Match

L'enquête menée par le magazine Paris Match a permis d'établir que cette annonce était totalement infondée. La publication a découvert qu'Emma Heming Willis n'a jamais déclaré publiquement vouloir céder le cerveau de l'acteur à la communauté scientifique. Aucune déclaration officielle ne vient corroborer ces allégations spéculatives.

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Contexte du livre et limites légales

Si Emma Heming aborde effectivement la question du don d'organes dans son ouvrage Le voyage inattendu, elle n'y affirme nullement vouloir faire don du cerveau de son époux. En Californie, où réside le couple, c'est en principe à Bruce Willis lui-même de manifester sa volonté de donation. Seul un mandataire de santé ou un tuteur peut intervenir sous conditions strictes.

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Soucis de garde des enfants et choix difficiles

Depuis la progression de la maladie, Emma Heming Willis a dû prendre des décisions douloureuses pour protéger leur famille. En août 2025, elle a évoqué la nécessité de placer leurs filles dans un foyer adapté à leurs besoins actuels plutôt qu'à ceux de leur père. Elle cite explicitement le souhait de Bruce de prioriser le bien-être de ses enfants.

Communication et soutien familial au quotidien

Le mannequin partage régulièrement ses difficultés à communiquer avec son mari, s'appuyant désormais sur ses gestes et regards. Elle a également révélé lors d'une interview RTL comment Demi Moore, ex-femme de Bruce Willis, apporte un soutien précieux au quotidien. Ces confessions mettent en lumière la réalité complexe de leur vie familiale bouleversée par la pathologie.