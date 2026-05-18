Une astuce simple pour échapper aux disputes : la règle des 24 heures. Mark Travers suggère de prendre une pause avant de relancer un désacord pour laisser la réaction émotionnelle s'en lire pendant 24 heures.

Une astuce simple pour échapper aux disputes : la règle des 24 heures Marquez Travers, psychologue américain expert dans les thérapies de couple, suggère de prendre une pause avant de relancer un désaccord pour laisser la réaction émotionnelle s'en lire pendant 24 heures .

La pause sert à réduire la charge émotionnelle et créer un espace de réflexion. La méthode rule des 24 heures permet de prendre du recul et d'évaluer le problème de manière objective, tout en favorisant la régulation émotionnelle. Elle peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, tels que le couple, la famille, le travail ou les amis. Les 24 heures peuvent être nauséabondes si on ne les utilise pas correctement.

Mark Travers recommande de passer ce temps en pratiquant des activités qui apaisent le corps et l'esprit, tels que le yoga, la méditation, la peinture ou le sport doux. Les décharges émotionnelles diminuées favorisent un dialogue constructif et respectueux. Parler moins et écouter plus : même si cela semble contradictoire, dire moins et écouter plus peut améliorer les conflits. En utilisant mieux cette pause, le couple apprend à gérer les conflits de manière moins réactive et plus proactive.

Par la pratique régulière, la règle des 24 heures peut renforcer l'intelligence émotionnelle de chacun. À voir aussi : Couple : 10 façons de rétablir le contact après une disput





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