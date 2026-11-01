Ruinart Brut : Cdiscount réduit le prix du champagne R de 10

Cdiscount baisse le prix du Champagne R de Ruinart Brut de 10 %. Découvrez les arômes, l'assemblage et les accords mets-vins de cette cuvée signature.

Cdiscount propose une offre limitée sur le champagne R de Ruinart Brut. La réduction s'élève à 5,40 euros sur cette référence prestigieuse. Il s'agit d'une remise de près de 10 % pour les amateurs.

Une offre exclusive sur le champagne R de Ruinart

Le champagne R de Ruinart Brut au format 75 cl est proposé à 49,50 euros chez Cdiscount. Le prix initial était de 54,90 euros avant cette nouvelle promotion. Cette baisse de prix permet d'accéder à une grande maison historique à un tarif plus attractif. L'offre s'inscrit dans une sélection plus large de champagnes disponibles sur la plateforme. Parmi les autres cuvées mises en avant, on trouve le Charles Benoit et Fils Brut à 17,99 euros. Le prix de ce dernier était précédemment de 23,99 euros. D'autres marques sont également réduites comme le Tsarine Brut à 29,99 euros. Le Canard-Duchêne Brut est quant à lui proposé à 20,99 euros. La Demoiselle EO Brut est disponible à 22,99 euros. Ces différents prix offrent des alternatives pour tous les budgets.

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Un assemblage maîtrisé par la maison fondée en 1729

La maison Ruinart est une référence historique fondée en 1729. C'est la plus ancienne maison de champagne encore en activité. Le R de Ruinart Brut est considéré comme la cuvée signature de la marque. Il représente parfaitement le savoir-faire de la maison. L'assemblage repose sur trois cépages principaux. Le chardonnay constitue 40 % de la composition. Il est complété par du pinot noir et du meunier. Le chardonnay apporte une fraîcheur distinctive en finale. Les raisins sont vendangés manuellement avec soin. Ils proviennent principalement de la Côte des Blancs. La Montagne de Reims fournit également une part importante des vendanges. Ces deux terroirs sont essentiels pour la qualité du vin. L'ajout de 20 à 30 % de vins de réserve est une pratique clé. Ces vins proviennent des deux années précédentes. Cette technique assure la constance du style. Le profil gustatif reste identique d'une année sur l'autre. C'est un gage de régularité pour les consommateurs.

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Des arômes complexes et une finale longue

L'analyse sensorielle révèle une grande complexité aromatique. Au nez, on distingue clairement la poire. La pomme reinette est également très présente. Des notes d'abricot apportent de la suavité. La noisette et l'amande fraîche complètent le bouquet. Des touches briochées et biscuitées se font sentir. Elles ajoutent de la profondeur au champagne. En bouche, l'attaque se veut ronde et agréable. Les arômes de reine-claude dominent le palais. Le brugnon apporte une dimension fruitée marquée. La finale est caractérisée par sa longueur. Elle laisse une impression de persistance agréable. Ces traits de caractère font la réputation de cette cuvée. Elle convient parfaitement aux moments de dégustation. La structure permet une grande qualité gustative. C'est un vin qui se marie bien avec l'apéritif.

Accords mets-vins et modalités de livraison

La température de service recommandée est comprise entre 8 et 10 °C. Cette fraîcheur permet de révéler toutes les notes. Avec des huîtres pochées, le champagne est idéal. Les Saint-Jacques à la plancha sont un excellent choix. La sole meunière accompagne bien cette cuvée. Un Langres crémeux apporte une touche originale. Ces accords mettent en valeur la cuisine marine. Le fromage affine avec les notes de champagne. Cdiscount assure une livraison soignée de la bouteille. Le carton utilisé est renforcé pour la protection. Cela garantit l'intégrité du produit à l'arrivée. Une livraison express gratuite est également possible. Il faut tester l'offre Cdiscount à volonté. Cette offre est à durée limitée. Elle est soumise aux stocks disponibles. Les conditions générales sont visibles sur le site. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.