Bassoues bat le SVA 18-8 lors du derby gersois de Régionale 3 ce 22 novembre, offrant une victoire cruciale à son club autour de la traditionnelle fête du tue-cochon.

Le club de rugby de Bassoues a remporté une victoire solide face au Stade Villecomtal d'Arros (SVA) ce dimanche 22 novembre. Ce match de Régionale 3, disputé dans des conditions météorologiques difficiles, s'est soldé par un score final de 18 à 8 en faveur des visiteurs. Cette performance permet aux Bassouais de conforter leur position et d'offrir une belle fête à leur club lors de la traditionnelle traditionnelle tue-cochon.

Déroulement du match et contexte festif

Le match s'est déroulé au stade municipal de Bassoues sous un temps automnal caractérisé par des averses, du vent et une pluie persistante. Le ballon humide et glissant a limité les beaux efforts techniques, forçant les équipes à privilégier la gestuelle basse. Malgré ces difficultés, l'ambiance restait festive avec une centaine de convives venus déguster le plat traditionnel lors d'agapes très appréciées localement.

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Le capitaine de Bassoues, Julien Lemeasle, a salué la victoire en notant que le bonus offensif avait été manqué. Il a souligné l'importance de cette victoire pour le moral du club après quatre mois de période difficile. Pour les acteurs, cette victoire et la présence du public ont offert une revanche émotionnelle après les incertitudes passées.

Première mi-temps et domination tactique

Les débats ont été marqués par une première mi-temps où les visiteurs du SVA ont profité du vent favorable pour passer une pénalité dès la quatrième minute. Cependant, le SVA n'a pas su capitaliser sur cet avantage initial, ce qui a permis aux locaux de se replacer tactiquement. La réponse de Bassoues est arrivée rapidement avec un essai en coin marqué par le capitaine Lemeasle sur pénaltouche à la douzième minute.

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Le score passait ensuite à 8-3 avant que Ramon n'ajoute une nouvelle pénalité pour porter le score à 13-3. Les attaques de Villecomtal pour franchir la défense adverse sont restées vaines. Juste avant la pause, Adrien Della Vedove, troisième ligne, a inscrit un essai décisif pour les Bassouais, figeant le score sur le score de 13 à 3 pour le repos.

Seconde période et réponse de Villecomtal

La reprise a vu les hommes du capitaine Frédéric Pellizari tenter de revenir au score. Leur pressing a été récompensé par un essai marqué par Daleas à la quarante et unième minute, portant le score à 13-8. L'engagement du SVA semblait reprendre de plus belle, cherchant à inverser le cours du match.

Cinq minutes plus tard, la réaction des locaux a été renforcée par les coups de boutoir de Darré et Ennega. C'est finalement Ennega qui a marqué le troisième essai de Bassoues à la quarante-sixième minute, clochant définitivement l'affaire sur le score de 18-8. Le reste du match a été dominé par des fautes répétées, occasionnant une série de cartons jaunes sans modifier le résultat final.

Analyse des performances et enjeux

Le coach du SVA a reconnu la difficulté de l'approche de la première mi-temps face aux conditions climatiques. Il a admis que leur équipe s'est mise sous pression en concédant trop de points sans réussir à jouer dans le camp adverse. La seconde période a montré une meilleure organisation tactique, mais les fautes commises ont coûté cher au club de l'Arros.

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Les enseignements de cette journée confirment la solidité de Bassoues en Régionale 3, qui reste dans le haut du tableau. Le club a su transformer les conditions de jeu difficiles en opportunité de victoire, marquant ainsi un tournant positif après une période incertaine. Cette victoire s'inscrit dans une série de succès locaux, renforçant la crédibilité du rugby amateur dans le Gers.