Rugby : Vic-Fezensac défie Saint-Paul-lès-Dax, invaincu à domicile en Fédérale 3

Vic-Fezensac se déplace à Saint-Paul-lès-Dax ce dimanche 1er novembre en Fédérale 3. Les Landais sont invaincus à domicile, les Gersois veulent confirmer leur première victoire.

Vic-Fezensac se déplace sur la pelouse de Saint-Paul-lès-Dax ce dimanche 1er novembre à 15 h 30, pour le compte de la 6e journée de Fédérale 3. Les Gersois, qui viennent de remporter leur première victoire de la saison, affrontent le dauphin de la poule 10, invaincu sur ses terres. L'enjeu est important pour l' UAV dans la course au maintien.

Saint-Paul-lès-Dax invaincu à domicile

Les Landais restent sur deux succès en deux matchs à la maison. Ils ont d'abord dominé Capbreton-Hossegor sur le score de 28-24, avant d'écraser Saint-Sever 55-7. Cette série de résultats témoigne de la solidité de Saint-Paul-lès-Dax sur sa pelouse et de la difficulté de la tâche qui attend les Vicois.

Also read Saint-Étienne: La préfecture dément les rumeurs de fusils volés le 17 octobre 'toujours introuvables'

Ce déplacement constitue le deuxième voyage de la saison pour Vic-Fezensac. Les hommes de Frédéric Decotte savent qu'ils devront relever un véritable défi face à une formation landaise en confiance.

Vic-Fezensac sur une première victoire

Les Tangos abordent ce match avec le moral. Ils ont arraché leur première victoire de la saison sur la sirène, grâce à un essai de Jérémie Coelho, transformé par lui-même, contre l'Association Côte Landes Rugby (26-25). Ce succès, obtenu au forceps, a enfin lancé leur saison sur le plan comptable.

Advertisement

Malgré cette victoire, Vic-Fezensac figure toujours à la dernière place du classement avec 4 points. Le club gersois revient toutefois à un petit point de Saint-Sever, avant-dernier de la poule 10, ce qui rend la course au maintien encore plus serrée.

Audace et maintien comme objectifs

Pour Frédéric Decotte, la recette du succès passera par l'audace. Il s'agit de jouer les coups à fond pour mettre les Landais en difficulté et espérer ramener un résultat qui compterait dans la course au maintien, objectif principal de l'UAV cette saison.

Arnaud Treyt, pilier de l'équipe, souligne que la victoire contre l'ACLR vient récompenser tous les efforts fournis par le groupe depuis le début de la saison. Il sait que le rendez-vous de la semaine suivante contre Saint-Sever sera primordial, mais il assure que le combat commence dès ce week-end dans les Landes.

La réserve de Vic-Fezensac, qui jouera en lever de rideau dès 13 h 45, sera toujours à la recherche de sa première victoire de la saison chez le dauphin landais. Ce match constitue donc un enjeu double pour le club gersois, qui espère lancer une dynamique positive à tous les niveaux.