Rugby Pays d'Olmes : Le maintien en jeu face à Portet-sur-Garonne

Le Rugby Pays d'Olmes accueille Portet-sur-Garonne dimanche pour un match crucial dans la course au maintien en Régionale 2. Les Ariégeois, huitièmes avec 20 points, accusent un retard de six points sur leur adversaire du jour, septième avec 26 points. Le RPO devra faire preuve de réalisme et de discipline pour espérer battre les invictoires Hauts-Garonnais en 2025.

Dimanche, le Rugby Pays d'Olmes retrouve son terrain de Paul Bergère pour une rencontre où la défaite est inadmissible. En lutte pour le maintien en Régionale 2 , les joueurs du Pays d'Olmes n'ont plus le droit à l'erreur. Actuellement huitièmes avec 20 points en 13 matchs, le RPO accuse un retard de six points sur leur adversaire du jour, septième avec 26 points en 12 rencontres. À trois journées de la fin de la poule de brassage, tout reste possible.

Comme les Ariégeois, les Portésiens ont connu un début de saison difficile, mais ont réussi à redresser la situation avec deux victoires de plus (6 contre 4 pour le RPO). Leur plus belle performance reste leur victoire à domicile (22-21) contre Fleury-Salles-Coursan, jusque-là invaincu. Ils se sont également imposés à Quint-Fonsegrives (24-17) et à Labastide-Beauvoir (15-12), avant de tenir en échec Saint-Orens (19-19) dimanche dernier. Les Hauts-Garonnais restent donc invictoires en 2025, et le RPO devra mettre fin à cette série pour espérer rester dans la course au maintien. Après deux victoires serrées à Quint-Fonsegrives (30-29) et à domicile face à Caraman (23-22), le RPO a subi un coup d'arrêt brutal face au leader audois la semaine dernière, s'inclinant 41-10 après une bonne première mi-temps (14-10 à la pause). Les espoirs étaient grands mais hélas, la formation ariégeoise n'a rien pu faire face à un leader qui, après une première période hésitante, a retrouvé toute sa maîtrise. Cette fois, face à Portet-sur-Garonne, les Ariégeois devront livrer 80 minutes pleines d'engagement, de réalisme et de discipline pour éviter une immense désillusion. Il faudra aussi tirer les leçons du match aller, où les Ariégeois s'étaient inclinés 25-18 après une première mi-temps en demi-teinte. Rendez-vous dimanche à Paul Bergère pour un match décisif dans la course au maintien





