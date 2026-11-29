Trois ans après leur titre, Serge Simon, Vincent Moscato et Philippe Gimbert ont porté les couleurs des Bleus en 1991. Retour sur une aventure unique et explosive.

Il y a exactement 35 ans, à l'été 1991, le monde du rugby français a été témoin d'un phénomène sociologique et sportif rare. Pour la première et unique fois à ce jour, la première ligne de l'équipe de France de rugby à XV était composée entièrement de joueurs originaires de la région de Bordeaux et plus spécifiquement de Bègles. Ce trio historique, surnommé affectueusement les Rapetous, était formé de Serge Simon, Vincent Moscato et Philippe Gimbert. Ils ont incarné la fierté du Club Athlétique Bègles Gymnaste Sportif ( CABBG) sur la scène internationale, marquant durablement l'histoire du XV de France.

Une qualification inattendue suite au titre de champion de France

Le contexte de cette sélection exceptionnelle découle directement de la domination du CABBG en club. Trois semaines seulement avant leur convocation, les Béglais venaient de remporter le championnat de France en battant l'ASM Clermont, bouleversant ainsi la hiérarchie habituelle du rugby hexagonal. Cette victoire majeure a permis à ces trois piliers de supplanter des cadres traditionnels de l'équipe de France, tels que Pascal Ondarts, Philippe Marocco et Grégoire Lascubé, qui préparaient normalement la Coupe du monde. Serge Simon, aujourd'hui retraité, se souvient de la fierté immense de son père en apprenant la nouvelle, voyant la petite histoire du rugby béglais s'immiscer dans la grande histoire nationale.

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Deux sélections mémorables en Roumanie et aux États-Unis

Ce trio d'exception a disputé deux matchs officiels sous le maillot des Bleus lors de l'été 1991. La première rencontre a eu lieu en juin en Roumanie, où la France s'est inclinée 21-33 dans un stade de Bucarest gigantesque et sans toit. La seconde s'est déroulée en juillet aux États-Unis, lors d'un match perdant 9-41 contre l'équipe locale. Serge Simon a joué les deux rencontres, tandis que Vincent Moscato et Philippe Gimbert ont manqué cette première cape mais ont rejoint le groupe par la suite. Ensemble, ils ont totalisé quatre sélections communes au cours de cette période estivale intense.

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Des tensions internes et des incidents hors des terrains

L'aventure n'a pas été exempte de défis, tant sur que hors des terrains. Serge Simon raconte une rivalité vive avec la première ligne traditionnelle, menant à des entraînements de mêlées particulièrement agressifs où les joueurs se sont affrontés sans retenue. Un incident hors du champ sportif a également marqué ce séjour américain. Vincent Moscato a provoqué une blessure au cuir chevelu d'un talonneur américain qui était avocat. Bien que l'incident soit survenu dans le jeu, le joueur a intenté une procédure pour coups et blessures, obligeant le président du CABBG, André Moga, à négocier un arrangement financier pour clore l'affaire.

Une fin de carrière internationale marquée par l'excès et l'émotion

Plusieurs décennies plus tard, Serge Simon analyse cette période avec lucidité, reconnaissant que l'excès qui les a portés au sommet a aussi accéléré leur retour à la réalité. Vincent Moscato a résumé cette dynamique en affirmant qu'ils avaient été des petits cons, brûlant de toutes parts par leur centration sur leur propre aventure. Cette folie communicative a surpris le monde du rugby, mais elle n'a pas empêché ces joueurs de laisser une trace indélébile. Philippe Gimbert a ensuite participé à la Coupe du monde 1991, tandis que ses compagnons d'infortune ont dû se contenter de cette courte mais intense expérience avec l'équipe de France, un souvenir unique qui transcende les résultats sportifs.