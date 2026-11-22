Le 22 novembre, Labarthe-sur-Lèze a remporté un derby crucial face à l'US Canton Saint-Lys. Victoire 22-7 qui offre un bonus offensif tardif et maintient la pression sur le leader.

Le dimanche 22 novembre, le rugby a offert un spectacle intense dans la région toulousaine avec une rencontre clé du championnat. Labarthe-sur-Lèze, fort de sa position de dauphin dans la poule, a reçu l'US Canton Saint-Lys pour confirmer sa dynamique après un récent revers à Revel. Sous l'impulsion d'un vent d'autan capricieux, le club labarthais a su adapter sa stratégie pour s'imposer 22-7, remportant ainsi un succès bonifié essentiel à la suite de sa saison.

Adaptation stratégique face au vent et à la défense

La rencontre s'est jouée sous la pluie et le vent, conditions atmosphériques qui ont imposé des choix tactiques précis dès la première mi-temps. Labarthe a choisi d'évoluer face à Éole pour limiter les risques de perte de balle, une décision qui a permis de contrôler le jeu. L'US Canton Saint-Lys, décomplexée, a tenté de briser la défense adverse et a réussi à marquer via Bastien Treil, limitant le score à 7-6 à la pause. Cette première période a permis de mettre en lumière la résistance du Canton face à une équipe qui ne cédait aucun terrain.

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Grégoire Dubois et la domination du second acte

La reprise a vu Labarthe-sur-Lèze prendre le large grâce à une efficacité redoutable en attaque. Le centre et buteur Grégoire Dubois, bien que contraint dans un rôle défensif au début, a su opportunément marquer à la 24e minute. Meilleur réalisateur de la rencontre avec 17 points, il a été le moteur de l'explosion offensive labarthaise. Entre la 42e et la 50e minute, le club a inscrit quinze unités en huit minutes, portées par une connexion parfaite entre le banc et les trois quarts, créant un écart confortable de 22-6.

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Réaction du Canton et bonus offensif arraché

Malgré l'écart, l'US Canton Saint-Lys a refusé de baisser les bras. À l'heure de jeu, Clément Bazzo a marqué un essai qui a redonné des couleurs au match et privant Labarthe du bonus offensif immédiat. Cependant, à huit minutes du terme, Alexis Carles a marqué l'essai qui permet aux Labarthais de décrocher le bonus offensif tant convoité. Cette victoire 22-7 confirme la solidité du groupe labarthais qui a su gérer les fluctuations du score et les conditions climatiques difficiles.

Prochains défis et implications pour les deux clubs

Labarthe-sur-Lèze vise maintenant à confirmer sa deuxième place en se déplaçant face au Val XV, récemment dominé 54-7 à Montréal de l'Aude. Cette victoire est cruciale pour maintenir la pression sur le leader, Saint-Gaudens, qui a lui-même remporté son match face à Riscle. Pour l'US Canton Saint-Lys, la route est plus difficile : la réception de Laroque devra impérativement être remportée pour tenter de se rapprocher de la première partie du classement et espérer une qualification.