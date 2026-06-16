Rugby : l'Entente de la Nivelle se réinvente avec le soutien de Denis Miura et Serge Milhas

Les clubs de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Hendaye ont dévoilé le nouveau projet de l'Entente de la Nivelle pour la saison 2026-2027, avec des moyens renforcés et l'appui d'anciens entraîneurs de renom.

Les clubs de rugby de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Hendaye ont présenté le nouveau projet de l'Entente de la Nivelle lors d'une réunion tenue début juin dans l'amphithéâtre du groupe Olano, à Saint-Jean-de-Luz.

Après les départs d'Urrugne, d'Ascain, de Sare et de Saint-Pée-sur-Nivelle, les trois clubs fondateurs ont dû repenser leur organisation pour continuer à offrir une formation de qualité aux jeunes joueurs. Près de 200 personnes ont assisté à cette présentation, où les dirigeants ont dévoilé les grandes lignes de la saison 2026-2027. L'objectif principal reste de permettre à tous les jeunes de jouer et de progresser, dans un cadre convivial mais exigeant.

Pour cela, l'Entente met en place des moyens renforcés : deux coordinateurs sportifs, Christophe Quittic et Daniel Bernard, superviseront les entraînements, tandis que des préparateurs physiques diplômés accompagneront les jeunes dans leur développement musculaire et physique. Le club pourra également compter sur l'expérience de Denis Miura, entraîneur des champions de France cadets en 2023, et de Serge Milhas, ancien animateur de l'équipe première du SJLO.

Tous deux épauleront Anthony Armand, actuel coach des U16 Nationaux, et interviendront auprès des catégories U16 et U18. En parallèle, le Centre d'entraînement labellisé par la Fédération française de rugby continuera de regrouper les meilleurs éléments de l'Entente. Deux équipes par catégorie, des minimes aux juniors, sont prévues, dont une inscrite en Régionale 1 ou 2. Les filles ne sont pas oubliées avec les Neskak de la Nivelle, qui aligneront une équipe cadette et une senior.

Les dirigeants se montrent confiants pour l'avenir, malgré les départs, et espèrent que cette nouvelle dynamique permettra aux jeunes de la région de s'épanouir dans le rugby, un sport qu'ils considèrent comme une école de vie





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