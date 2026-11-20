Le XV de France affronte l'Argentine au Stade de France ce samedi pour sécuriser sa place en finale du Championnat des nations devant 80 000 spectateurs.

Le XV de France reçoit l'Argentine ce samedi soir au Stade de France dans un contexte de haute intensité. Cette rencontre décisive oppose les deux équipes pour une qualification directe vers la finale du Championnat des nations de l'hémisphère nord. La France, actuellement leader du classement, dispose d'une opportunité unique de confirmer sa domination.

Composition des équipes et historique

Les XV de France alignent une liste de onze joueurs clés pour cette confrontation cruciale. Attissogbe et Grandidier-Nkanang débutent sur l'aile, aux côtés de Gourgues, Moefana et Bielle-Biarrey. La charnière est confiée à Jalibert à l'ouverture et à Dupont, le capitaine, à la mêlée. En troisième ligne, Ollivon, Jelonch et Capilla constituent le cœur de l'engagement. La ligne avant est composée de Guillard, Verhaeghe, Falatea, Mauvaka et Gros, qui auront un rôle majeur dans la lutte au sol.

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L'Argentine, surnommée les Pumas, répond avec une équipe déterminée à renverser la tendance. Prisciantelli surveille l'axe, entouré de Delguy, Cinti, Chocobares et Mendy. La charrière argentine est dirigée par Albornoz à l'ouverture et Benitez Cruz à la mêlée. Le pack est mené par Isa, Scelzo et J. M. Gonzalez, soutenus par la mêlée dirigée par Lavanini et Petti. Moreno, Montonya, le capitaine argentin, et Wenger complètent l'effectif. Historiquement, la France domine largement ce duel avec cinquante-six victoires contre quinze pour l'Argentine, parmi cinquante-sept confrontations.

Performance récente et dynamique

Le XV de France entre dans ce match sur une dynamique extrêmement positive. Les Bleus comptent quatre victoires consécutives, leur dernière défaite à Saint-Denis remontant à novembre deux mille vingt-cinq contre l'Afrique du Sud. Cette série inclut des succès marquants face à l'Australie, au Japon, aux Fidji et à l'Afrique du Sud, où ils se sont imposés sur le score de vingt-et-un à dix-neuf. Cette progression confirme la solidité de l'équipe sous la direction de Fabien Galthié.

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De l'autre côté, l'Argentine cherche à rebondir après une période difficile. Les Pumas mettent fin à une série de cinq matchs sans victoire, marquée par quatre défaites et un nul, grâce à leur succès en Italie. Ce gain, obtenu sur le score de quatorze à dix-neuf, redonne confiance à une équipe qui souhaite profiter de l'élan adverse pour arracher sa place en finale.

L'arbitrage historique et le soutien du public

Un fait marquant accompagnera cette rencontre : l'Écossaise Hollie Davidson sera l'arbitre de la partie. Âgée de trente-trois ans, c'est la première fois qu'une femme dirige ce match entre la France et l'Argentine. Hollie Davidson est élue meilleure arbitre de l'année deux mille vingt-cinq par World Rugby. Elle a déjà officié lors de la finale de Challenge Cup deux mille vingt-cinq et lors du match historique entre l'Irlande et l'Italie en février dernier.

Le contexte atmospherique du Stade de France jouera également un rôle décisif. Les hommes de Fabien Galthié pourront compter sur le soutien enthousiaste de quatre-vingts mille spectateurs. Cette ambiance de stade plein pèse sur les épaules des visiteurs mais constitue un atout majeur pour les joueurs français qui visent à consolider leur titre de leader.

Scénarios de qualification et diffusion

La qualification pour la finale est presque acquise pour la France, qui possède un point d'avance sur l'Angleterre et l'Irlande. Une victoire avec le bonus offensif garantit aux Bleus leur place en finale. D'autres scénarios existent mais dépendent des résultats des matchs entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Les enjeux sont donc élevés pour tous les participants.

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Le grand public pourra suivre cette rencontre décisive en direct. Le match sera diffusé intégralement à partir de vingt et une heures dix sur TF1. Cette retransmission télévisée permettra à des millions de téléspectateurs de vivre l'émotion de cette tentative de qualification finale dans le rugby masculin.