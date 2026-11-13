Rugby France Afrique du Sud : Victoire 21-19 des Bleus

Les Bleus battent l'Afrique du Sud 21-19 en championnat des nations malgré une fin difficile. Antoine Dupont et Aaron Grandidier-Nkanang ont marqué.

La sélection française de rugby à XV a arraché une victoire précieuse face aux Springboks lors de la cinquième journée du Championnat des nations. Les partenaires d' Antoine Dupont ont surmonté un début de match compliqué et une seconde mi-temps difficile pour s'imposer 21-19, conservant ainsi l'avantage au score jusqu'à la fin de la rencontre.

Dominée la première période

Aaron Grandidier-Nkanang a ouvert le score en coin pour la France après un quart d'heure de jeu grâce à une passe rapide de Maxime Lucu. Huit minutes plus tard, Théo Attissogbe a permis aux Bleus de faire le break avec un essai validé malgré un en-avant de la tête de Kalvin Gourgues. Jan-Hendrik Wessels a ensuite réduit la marque pour l'Afrique du Sud avant qu'Antoine Dupont ne serve Louis Bielle-Biarrey pour un troisième essai français au score de 21-7.

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Une deuxième période éprouvante

La France a subi la puissance des Springboks durant la seconde partie du match. Cobus Reinach a confirmé la domination sud-africaine à la cinquante et unième minute. Malcolm Marx a ensuite offert une occasion de revenir à égalité à son équipe, mais Sacha Feinberg-Mngomezulu a manqué sa transformation, laissant l'écart à deux points.

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Un bonus offensif obtenu

Malgré les difficultés et un carton jaune de Maxime Lucu, les Français ont réussi à obtenir le bonus offensif grâce à l'essai de Louis Bielle-Biarrey. Cette victoire permet au XV de France de maintenir sa position dans le championnat tout en surmontant les blessures et les vents contraires qui ont pesé sur la performance globale de l'équipe de Fabien Galthié.