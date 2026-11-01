Rugby Fédérale 3 : Victoires de Pont-du-Casse, Nérac et Bon-Encontre

En Rugby Fédérale 3, Pont-du-Casse, Nérac et le RCBB remportent des succès importants ce week-end, tandis que Moissac inflige une lourde défaite à l'USVL.

Ce dimanche, plusieurs clubs de la division Fédérale 3 ont disputé des rencontres décisives pour leur classement. Les équipes de Pont-du-Casse, Nérac et Bon-Encontre Boé ont obtenu des résultats positifs lors de leurs déplacements respectifs. Ces victoires permettent à leurs respectifs clubs de consolider leur position dans le groupe ou d'acquérir du moral après un début de saison difficile. Les performances ont été marquées par des scores variés et des contextes de jeu exigeants.

Pont-du-Casse domine Léognan grâce à la famille Tolot

Les Cassipontins ont relevé un défi de taille en se rendant sur la pelouse de Léognan. Ils ont réussi leur test avec un score final de 39 à 33. Cette victoire leur permet de dépasser leurs hôtes du jour au classement général. La performance a été largement portée par la famille Tolot qui a inscrit l'intégralité des points de son équipe. Loris, Lucas, Enzo et Hugo Tolot ont marqué les essais. Hugo Tolot a également pris en charge la botte pour transformer les essais. Dimanche prochain, l'équipe accueillera le leader invaincu Montech pour un match attendu.

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L'US Néracaise et le RCBB décrochent des succès extérieurs

L'US Néracaise a également connu le succès lors de son déplacement à Villeneuve-sur-Lot. Sur la pelouse du stade Myre-Mory, les joueurs ont décroché le bonus offensif. Le score final a affiché 36 à 6 pour les visiteurs. La rencontre a été marquée par une pluie de cartons qui a compliqué le déroulement du match. De leur côté, les rugbymen du RCBB ont obtenu leur première victoire de la saison à l'extérieur. Ils ont battu la lanterne rouge pessacaise sur le score de 18 à 13. Pessac court toujours après son premier succès cette saison.

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Défaite lourde de l'USVL face à Moissac

La situation est plus compliquée pour l'USVL qui a concédé une lourde défaite à domicile. Ils ont été battus par Moissac sur le score de 50 à 13. Cette résultat arrive alors qu'un affrontement périlleux sur le terrain de Nérac se profile pour eux. La pression s'accumule sur les joueurs qui cherchent à renverser leur dynamique. Les autres résultats du classement montrent Montech en tête avec 27 points. Le COP XV suit à 21 points tandis que Léognan et Nérac sont à 20 points. Moissac compte 17 points et le RCBB 13 points.

Un contexte compétitif pour la suite de la saison

Le classement actuel met en évidence la compétitivité du groupe. Les équipes du milieu de tableau comme Gradignan et RCV XV comptent 8 points. Pessac et USVL sont en bas du classement avec 4 points chacun. Ces résultats mettent en lumière l'importance de chaque match pour les ambitions des clubs. Les supporters peuvent suivre les prochains matchs avec intérêt pour voir comment ces équipes vont réagir aux défis à venir.