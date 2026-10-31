Rugby en Ariège : le derby US Foix contre Val XV en tête d'affiche du week-end

Régionale 1 : le derby entre l'US Foix et Val XV anime le week-end ariégeois. En Régionale 2, La Tour-du-Crieu/Verniolle joue gros face à Auterive, tandis que Saint-Jean-du-Falga, leader en Régionale 3, se méfie du Haut-Couserans.

Le week-end rugby s'annonce dense en Ariège. En Régionale 1, le derby entre l'US Foix et Val XV se joue dimanche à 15 h 30 au stade Jean-Noël Fondère, à Foix, sous l'arbitrage de M. Thomas Massorotto. En Régionale 2, l'US La Tour-du-Crieu/Verniolle reçoit Auterive dimanche à 15 h 30 au stade Marcel Roudière, à La Tour-du-Crieu, avec M. Loïs Puech comme arbitre de champ. En Régionale 3, le leader Saint-Jean-du-Falga accueille le Haut-Couserans ce soir à 20 heures au stade municipal, sous l'arbitrage de M. Pierre Andreau-Simon.

Régionale 1 : un derby serré entre Foix et Val XV

Seulement deux points séparent Foix de Val XV. Le club fuxéen, 6e, reçoit le 4e dans une poule qui se divise déjà en trois niveaux. Les deux équipes se situent au niveau intermédiaire, ce qui annonce une rencontre serrée.

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Les Fuxéens sont passés tout près d'un bon coup à Saint-Lys, en prenant tout de même le bonus défensif. Les Valquinzistes ont arraché un match nul finalement bien heureux face à Labarthe-sur-Lèze. Les préfectoraux se sont déjà inclinés chez eux.

Le capitaine Marfaing mesure l'enjeu du résultat de ce dimanche. Delrieu et Besset entraîneront le paquet d'avants pour permettre aux attaquants Perreira et Martins de s'exprimer. En face, le trio Icard-Daraux-Goyenex possède aussi des atouts, avec la présence de Pinhao, la technique de Roget et les accélérations de Gouazé. Les locaux visent une troisième victoire.

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Régionale 2 : La Tour-du-Crieu/Verniolle veut saisir l'occasion

L'avant-dernier reçoit le dernier. Les verts et jaunes de l'USCV accueillent Auterive, qui ne connaît à ce jour que des défaites. Les Ariégeois sont un peu mieux lotis, ayant battu l'AS Barguillère.

Ramonville n'est pas loin devant au classement. Une victoire permettrait de grignoter l'avance et, si tout est favorable, de s'emparer de la 5e place. De quoi motiver Metge et ses camarades, avec Gargarros toujours présent et Labarthe efficace.

Dans les autres matchs de la poule, l'US Lézat-sur-Lèze reçoit Toulouse Lalande Aucamville dimanche à 15 h 30 au stade du Biac, à Lézat-sur-Lèze, sous l'arbitrage de M. Philippe Arman. Les Lézatois, en difficulté, se sont inclinés lourdement à Labarthe et n'ont pas encore signé la moindre victoire.

Labarthe-sur-Lèze accueille l'ES Laroque-d'Olmes dimanche à 15 h 30 au stade Aimé Paris, avec M. Mathieu Revellat comme arbitre. Les Laroquais se sont sortis à la dernière minute du piège tendu par Lauragais Malepère, mais perdent Pichéric sur carton rouge. Labarthe reste un gros bras de la poule, avec quatre victoires pour une défaite face au champion Verfeil.

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Régionale 2 : Mirepoix et La Barguillère à domicile

Le Rugby du Pays d'Olmes sera exempt. Mirepoix, La Tour-du-Crieu/Verniolle et La Barguillère évolueront sur leur terrain. Dans la poule 7, Mirepoix est revenu à la hauteur des Plages d'Orbe à la première place grâce à sa victoire face à Tauch-Corbières. La venue des 3 Clôchers, dimanche à 15 heures au stade municipal de Mirepoix sous l'arbitrage de M. Arnaud Guisset, doit permettre de prolonger la série. Les visiteurs, modestes 6es, n'ont pas encore digéré le rythme de la Régionale 2.

L'AS La Barguillère reçoit Ramonville dimanche à 15 heures au stade municipal de Saint-Pierre-de-Rivière, avec M. David Lourenco comme arbitre. Roudières et les siens affichent une victoire pour trois défaites, dont une dans la Vallée, et doivent réagir vite. Ramonville présente un bilan équilibré. Les verts et blancs doivent retrouver l'allant et l'organisation de la saison passée, autour du talonneur Papy, de l'ouverture Denjean et de la polyvalence de Valle-Antunes, sans subir le contre-pied du TUC.

Régionale 3 : Saint-Jean-du-Falga défend sa première place

Saint-Jean-du-Falga a réussi la performance à Hers Pyrénées Cathares, après le faux pas de Mazères. Gaillard et ses troupes sont désormais installés en tête de poule. Le leader devra toutefois se méfier du Haut-Couserans, ce soir à 20 heures au stade municipal de Saint-Jean-du-Falga.