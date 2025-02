Rugby 25 : Sortie mitigée malgré de fortes attentes

Le nouveau jeu vidéo de rugby, Rugby 25, a été officiellement lancé hier, jeudi 13 février. Cependant, la sortie a été marquée par de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux concernant les différents aspects du jeu, notamment les notes des équipes nationales, des bugs dans le gameplay et la qualité des visages des joueurs.

Le jeu vidéo « Rugby 25 » est officiellement sorti hier, jeudi 13 février, après de longs mois d’attente. L’Équipe rapporte même que le jeu devait initialement sortir lors de la Coupe du monde 2023, soit il y a près d’un an et demi. La simulation de rugby, qui propose un contenu relativement riche (140 équipes nationales, 150 clubs, 11 Championnats disponibles et un mode Carrière) a été ouvertement critiquée sur les réseaux sociaux, et ce, sur plusieurs aspects.

En premier lieu, il est question de la note générale attribuée aux sélections, et plus particulièrement à l’équipe de France de rugby. Comparée aux autres nations qui disputent le Tournoi, celle de la France (82) est l’une des plus basses avec le pays de Galles. Au-dessus, on retrouve l’Italie et l’Écosse qui bénéficient d’une note à 83, tandis que l’Angleterre et l’Irlande possèdent une unité supplémentaire. Comme le rapporte Actu Rugby, l’Afrique du Sud écope également d’une note à 84, et les All Blacks héritent de la note la plus élevée pour une sélection nationale (85). Ensuite, il y a le gameplay. Plusieurs internautes ont diffusé des extraits de leur partie, où des bugs sont clairement visibles et empêchent la bonne tenue du jeu vidéo. Une mi-temps sifflée alors que Thibaud Flament part à l’essai, des joueurs qui courent dans le mauvais sens, un joueur qui en traverse un autre… Ils sont nombreux à avoir fait part de leur frustration, voire à avoir déjà demandé un remboursement. « Veuillez revoir à la baisse vos exigences et vos attentes à l’égard de Rugby 25. C’est absolument épouvantable » a écrit un internaute anglophone aux 16 000 abonnés sur X. Le compte officiel du jeu sur les réseaux sociaux a indiqué : « Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d’une aide directe, veuillez déposer un ticket et un membre de l’équipe d’assistance vous répondra dès que possible ». À propos des graphismes, et notamment des visages des joueurs des championnats français, le compte a indiqué que « la photogrammétrie pour le Top 14 et la ProD2 sera implémentée dans les prochaines semaines. » L’espoir d’améliorations par les futures mises à jour subsiste.





