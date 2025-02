Rue piétonne à Paris : joie ou déception ?

La transformation de la rue Henri-Dubouillon en zone piétonne suscite des réactions contrastées parmi les riverains. Certains apprécient le cadre de vie amélioré, tandis que d'autres déplorent la diminution du stationnement et les difficultés d'accès pour les clients. Ce projet pilote pourrait être reproduit à grande échelle dans la capitale, mais il soulève des questions sur son impact sur la vie quotidienne des Parisiens.

Paris (VIIIe), rue Corvetto, lundi 10 février. L'aménagement de cette voie il y a plusieurs années irrite la plupart des commerçants. Ils déplorent que les voitures ne puissent plus se garer. LP/E.J.« On est ravis ! » disent les uns « C’est une catastrophe », rétorquent les autres. Les riverains de la rue Henri-Dubouillon semblent partagés quand vient l’heure de tirer le bilan de l'aménagement et de la végétalisation de cette voie du XXe arrondissement de Paris .

Pourtant, comme elle, 500 autres pourraient connaître pareille transformation. La Ville a en effet décidé de soumettre au vote des Parisiens, le 23 mars, son ambition de créer 500 nouvelles rues piétonnes. D’un côté, voici Amandine. La jeune maman tient une brasserie donnant en partie sur cette rue. Elle apprécie désormais « un cadre de travail agréable, plus sûr pour nos enfants qui jouent parfois dans la rue ». La commerçante, qui vit aussi dans cette rue végétalisée et fermée à la circulation depuis deux ans, a pu étendre sa terrasse. De l’autre côté, on trouve Jean-Pierre, gérant d’une boutique de vélos. « C’est devenu un véritable parcours d’obstacles pour les clients qui viennent avec leur voiture », déplore-t-il. « Le stationnement, c’était important pour eux. Maintenant, ils se désolent de devoir se garer loin et de marcher avec leurs achats ». La rue Henri-Dubouillon est donc devenue un terrain d’expérimentation. Un exemple qui pourrait être reproduit à grande échelle dans la capitale.La végétalisation des rues et la création de zones piétonnes sont des enjeux importants pour la ville de Paris. Elles visent à améliorer la qualité de vie des habitants, à réduire les émissions de CO2 et à favoriser les déplacements doux. Mais le projet suscite également des interrogations et des controverses.





