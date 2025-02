La rue Mouffetard, célèbre pour ses commerces de bouche à Paris, est en pleine transformation avec des travaux de végétalisation importants. Des pavés ont été retirés pour installer des jardinières devant certains commerces, répondant à l' keinginan des habitants d'un environnement plus vert.

Le 13 février 2025, à Paris , rue Mouffetard (Ve), des travaux de végétalisation ont été effectués en retirant certains pavés pour permettre l'installation de jardinières devant plusieurs commerces. Cette transformation de la rue est un projet fortement soutenu par les habitants du quartier. En avril 2023, lors d'un référendum, 82% des votants, soit près de 3 400 personnes, avaient exprimé leur faveur pour ce plan de rénovation.

La rue Mouffetard, célèbre pour ses restaurants, ses traiteurs et ses commerces de bouche, attire de nombreux étudiants et riverains. Récemment, des travaux importants ont été lancés entre les rues Ortolan et de l'Épée-de-Bois, obligeant les passants à faire attention où ils mettent les pieds. L'objectif de ces travaux est de créer un environnement plus agréable et verdoyant, en accord avec les aspirations des habitants du quartier





Paris Rue Mouffetard Végétalisation Travaux Commerce

