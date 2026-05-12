Rue Julien Beauqué coupée pour la future troisième ligne de bus à haut niveau de service (Mettis C)

Dans le cadre des travaux de la future troisième ligne de bus à haut niveau de service (Mettis C), la rue Julien Beauqué à Montigny-lès-Metz est temporairement fermée à la circulation et le stationnement jusqu'au 31 août 2026. Pour consulter la liste des travaux et la circulation alternative, cliquez.

Dans le cadre des travaux de la ligne de bus Mettis C , la rue Julien Beauqué à Montigny-lès- Metz est temporairement fermée à la circulation et le stationnement jusqu'au 31 août 2026.

Même si les accès riverains seront autorisés, ils peuvent être « ponctuellement perturbés du fait des travaux d'enfouissement des réseaux aériens. » Trois places de parking rue Marc Seguin sont également neutralisées. Les travaux durent jusqu'à ce dernier jour du mois d'août 2026, en cas de aléas techniques ou météorologiques. Mon Actu propose de personnaliser les actualités en ajoutant les villes et médias favoris





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