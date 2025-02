Rubio et Netanyahou affirment un front uni contre le Hamas et l'Iran

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ont exprimé un soutien mutuel sans compromis face aux menaces du Hamas et de l'Iran, promettant de poursuivre la lutte contre ces groupes et de mettre fin à la menace régionale qu'ils représentent. Les deux dirigeants ont également exposé une vision commune pour l'avenir de la bande de Gaza, basée sur la vision de Donald Trump de déplacer les habitants palestiniens vers l'Egypte et la Jordanie.

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, et le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou , ont affiché un front uni ce dimanche 16 février face à leurs ennemis communs, menaçant « d’ouvrir les portes de l’enfer » au Hamas et de « finir le travail » avec l’ Iran , première « source d’instabilité » régionale.

A l’issue d’un entretien avec Marco Rubio, qui entame sa première tournée au Moyen-Orient, Benyamin Netanyahou, a fait état d’une « stratégie commune » avec Donald Trump pour l’avenir de la bande de Gaza, saluant la « vision audacieuse » du président américain, qui a proposé de prendre le contrôle du territoire palestinien et d’en déplacer ses habitants vers l’Egypte et la Jordanie. « Nous nous efforcerons de faire en sorte que cette vision devienne réalité », a-t-il dit. Marco Rubio a de son côté souligné que le Hamas devait être « éliminé » à Gaza, conformément aux objectifs fixés par Benyamin Netanyahou au début de la guerre dévastatrice dans le territoire palestinien, déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre 2023. Le Premier ministre israélien a menacé d’ouvrir les « portes de l’enfer » à Gaza « si tous nos otages ne sont pas libérés, sans exception », reprenant une expression de Donald Trump. Avant leur rencontre et alors qu’une trêve fragile est en vigueur depuis le 19 janvier entre Israël et le Hamas, l’armée israélienne a dit avoir mené une frappe aérienne visant des « individus armés » dans la bande de Gaza. Le mouvement palestinien y a fait de trois policiers tués par un raid israélien dans le sud. Le Hamas a ensuite accusé l’Etat hébreu de « grave violation » du cessez-le-feu. Le ministère israélien de la Défense a aussi annoncé l’arrivée d’une cargaison de « bombes lourdes » américaines, débloquée par l’administration Trump. Israël « finira le travail » contre la menace iranienne avec le soutien des Etats-Unis, a ajouté Benyamin Netanyahou, dont le pays a porté des coups sévères aux alliés régionaux de Téhéran, dont le Hamas et le Hezbollah libanais. Marco Rubio a souligné que l’Iran des « ayatollahs » était la plus grande « source d’instabilité » dans la région. Les entretiens de Marco Rubio à Jérusalem se tiennent au lendemain du sixième échange d’otages à Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël depuis le début de la trêve. Sur le sort à terme du territoire palestinien, un sommet de cinq pays arabes est prévu le 20 février à Ryad, pour répondre au projet de Donald Trump. Son plan de faire du territoire palestinien une « Côte d’Azur » en déplaçant ses 2,4 millions d’habitants a suscité un tollé international. Le président américain estime que les « mêmes idées usées » ne peuvent être répétées à Gaza, a mis en avant ce dimanche Marco Rubio, qui doit poursuivre sa tournée en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. Pour régler le conflit israélo-palestinien, la communauté internationale est très largement en faveur de la solution à deux Etats, soit la création d’un Etat palestinien au côté d’Israël. Il s’agit de « la seule garantie » d’une paix durable au Moyen-Orient, a affirmé ce dimanche au Caire le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au président du Congrès juif mondial Ronald Lauder. Marco Rubio doit ensuite rencontrer ce dimanche le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar, le président Isaac Herzog et le chef de l’opposition Yaïr Lapid





lobs / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ISRAEL USA HAMAS IRAN NETANYAHOU RUBIO GAZA CONFLICT PEACE Diplomacy

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Échange d'otages entre Israël et le Hamas : Trump soutient NetanyahouLe Hamas a finalement cédé aux pressions américaines et israéliennes en libérant trois otages israéliens. Cet échange survient après des menaces de Donald Trump, qui avait exhorté le mouvement palestinien à libérer tous les otages d'ici samedi midi. Le président américain a exprimé son soutien indéfectible à Netanyahou et a déclaré que les États-Unis soutiendraient la décision qu'Israël prendrait concernant la bande de Gaza. En parallèle de cette crise, Trump a annoncé son intention d'imposer des surtaxes sur les voitures importées aux États-Unis.

Lire la suite »

Nétanyahou menace de reprendre les hostilités avec le Hamas si les otages ne sont pas libérésLe Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a envoyé des soldats dans et autour de l'enclave de Gaza après avoir menacé de reprendre les hostilités si le Hamas ne reprend pas les libérations d'otages, interrompues lundi. Un communiqué du mouvement islamiste a clarifié que l'échange de détenus aurait bien lieu à condition que Israël respecte ses engagements humanitaires, ce qui a temporairement apaisé les tensions.

Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas : Netanyahou rend visite à Trump pour « redessiner » la carte du Moyen-OrientLe chef d’Etat israélien s’est rendu aux Etats-Unis alors que les discussions pour la libération des otages doivent se poursuivre

Lire la suite »

Trêve Israël-Hamas : Benyamin Nétanyahou subit la pression de ses alliés d’extrême-droiteLe gouvernement israélien a approuvé dans la nuit de vendredi à samedi 18 janvier le plan de trêve avec le Hamas prévoyant la libération d’otages détenus à Gaza, en échange de celles de prisonniers palestiniens. Benyamin Nétanyahou a cédé aux pressions de Donald Trump, mais a dû également donner des gages à ses alliés d’extrême droite.

Lire la suite »

Démissions en Israël après les attaques du Hamas: Netanyahou refuse de démissionnerSuite aux attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, de nombreuses démissions ont secoué Israël, notamment celle du chef de l'armée Herzi Halevi et du chef du service des renseignements militaires Aharon Haliva. Le chef de l'opposition Yaïr Lapid a appelé le Premier ministre Benyamin Netanyahou à démissionner également, mais ce dernier a fermement rejeté cette demande. Des experts estiment que Netanyahou, soutenu par des victoires militaires récentes, est en position de force et qu'une démission est peu probable.

Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas : Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio rencontre Netanyahu à JérusalemLe chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a entamé dimanche une rencontre avec le Premier ministre au lendemain de la libération de trois otages à Gaza

Lire la suite »