Ruben Dias: « Pas de peur de Mbappé, c'est City contre Madrid »

Avant le choc face au Real Madrid en Ligue des champions, Ruben Dias s'est exprimé sur le duel Haaland-Mbappé et assure que le focus est sur le collectif.

Alors que Manchester City se prépare à affronter le Real Madrid en match aller des quarts de finale de Ligue des champions, Ruben Dias a déclaré lors d'une conférence de presse ce lundi qu'il n'avait pas peur de Kylian Mbappé et que le duel individuel entre le Français et Erling Haaland n'était pas important. Ruben Dias , défenseur de Manchester City , a déclaré : « Nous avons déjà affronté Kylian Mbappé à de nombreuses reprises et à l'époque, il n'était pas le seul à représenter une menace.

Il y avait Neymar à un moment donné, puis Messi aussi. Nous avons joué contre des équipes qui avaient cette flexibilité concernant les joueurs capables de faire la différence. En fin de compte, lorsque vous atteignez ce niveau en Ligue des champions, c'est ce que vous obtenez de Madrid ou de n'importe qui d'autre. Évidemment, nous savons qu'ils ont une capacité spéciale à être plus flexibles que la plupart des équipes, et c'est pourquoi nous devons être très bons et très solides derrière. Plus nous serons solides en défense, plus nous serons à l'aise dans le match. Personnellement, je n'ai pas l'impression que ce soit Erling Haaland contre Kylian Mbappé. C'est City contre Madrid et c'est tout. Il y a évidemment beaucoup de grands noms dans les deux camps. En ce qui concerne Erling, je suis sûr que, comme nous tous, il veut participer à cette compétition et qu'il veut la gagner autant que nous tous. Je suis donc certain qu'il aura assez faim pour répondre présent et être performant.





