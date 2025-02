RTE Investit 100 Milliards d'Euros pour Moderniser le Réseau Électrique Français

Le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, a dévoilé un plan d'investissement colossal de 100 milliards d'euros sur 15 ans pour moderniser et redimensionner le réseau électrique français. Ce plan vise à répondre à la croissance de la demande énergétique, notamment due à l'électrification du transport et à l'essor de l'intelligence artificielle, tout en préparant le pays aux défis du changement climatique.

Ce n'est plus un secret pour personne… Les industries du futur, en France comme ailleurs, mobiliseront de plus en plus de besoins en électricité . Et si le pays dispose de moyens de production pour répondre à cette demande, qui n’ira qu’en augmentant, encore faut-il qu’ils soient raccordés aux consommateurs. C’est exactement pour cette raison qu’un gigantesque plan d’investissements a été présenté ce jeudi 12 février par le gestionnaire du réseau électrique français RTE .

Il vise à préparer la France de 2040 et au-delà au changement climatique, dans un monde où l’électricité sera au centre des usages. L’entreprise publique qui gère les lignes à haute tension, va investir 100 milliards d’euros en 15 ans, un chantier inédit depuis un demi-siècle, pour renouveler, moderniser et redimensionner le réseau qui relie centrales nucléaires et parcs renouvelables aux villes, campagnes et usines. \Remplacement de 23 500 km de lignes et 85 000 pylônes Tout d’abord, il s’agit d’installer des lignes résistantes aux vagues de chaleur mais aussi de bâtir un réseau capable d’absorber l’augmentation de la consommation d’électricité, à mesure que le parc automobile français s’électrifie ou que s’implantent des centres de données nécessaires à l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle. Ce programme, indispensable 'pour réussir la sortie des énergies fossiles' d’ici à 2050, est seulement le troisième grand plan d’électrification de la France, rappelle Chloé Latour, directrice stratégie et régulation de RTE. Le réseau français de transport d’électricité 'a aujourd’hui un âge certain', parfois jusqu’à 105 ans, souligne-t-elle. Pour y remédier, l’entreprise va remplacer 23 500 km de lignes et 85 000 pylônes, soit un quart du réseau aérien, d’ici 2040. 'Ce grand programme de renouvellement, c’est une opportunité pour faire du deux en un', souligne-t-elle. 'Chaque infrastructure que nous allons renouveler, nous allons aussi l’adapter au changement climatique. Celles que nous construirons entre 2025 et 2040 seront pour partie encore en service en 2100. Elles doivent pouvoir supporter les phénomènes d’un climat à + 4°C', selon la trajectoire prévue par l’Etat. Cette partie du projet coûtera 24 milliards d’euros, selon Le Figaro. \Un réseau qui doit être redimensionné face aux besoins futurs Le réseau doit aussi être redimensionné alors que la part de l’électricité représentera plus de 50 % des besoins énergétiques de la France d’ici 2050, contre un peu plus de 25% aujourd’hui. 'La consommation a vocation à croître pour se substituer à la consommation fossile', explique Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE. Plus de la moitié de l’investissement, soit 53 milliards d’euros, sera consacrée aux raccordements nécessaires à la décarbonation de l’économie : ceux des futurs parcs éoliens en mer et des nouveaux réacteurs nucléaires EPR, des nouvelles consommations dans les zones industrielles portuaires et des centres de données dédiés à l’IA. RTE a aussi défini des priorités pour l’industrie : la première concerne les grands ports de Dunkerque, du Havre et de Fos-sur-Mer. 'Il y a une concurrence mondiale entre les ports pour accueillir l’industrie de demain', souligne Thomas Veyrenc, directeur général économie, stratégie et finances de RTE. Les travaux pour les zones de 'priorité 2' seront eux déclenchés lorsqu’il y aura des décisions d’investisments des industriels concernés. Le réseau, en forme de toile d’araignée, devra aussi faire transiter les flux des futurs parcs éoliens en mer, surtout dans l’Ouest, vers les grandes industries de l’Est. D’où la nécessité de renforcer sa 'colonne vertébrale', les lignes à très haute tension de 400 000 volts. Coût de cette opération : 17 milliards d’euros. En tout 16 500 km de lignes sont à renforcer ou à bâtir, selon une 'doctrine de la moindre empreinte', dit Xavier Piechaczyk. Un moindre coût pour les Français Enfin, aussi massif qu’il soit, ce plan ne se fera ressentir que 'marginalement' sur la facture des Français, assure RTE. Et à l’inverse, si 'on ne fait pas ce plan d’investissement, alors on paiera des milliards d’euros de congestion du réseau comme les Allemands actuellement', souligne Chloé Latour, la directrice stratégie et régulation de l'entreprise





