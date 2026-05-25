RTE lance un vaste plan de renouvellement de ses lignes aériennes pour une valeur de 24 milliards d'euros. L'entreprise a commandé 1 000 pylônes électriques modernes à une entreprise cantalienne pour remplacer une partie des lignes aériennes d'ici à 2040.

RTE commande 1 000 pylônes électriques modernes à une entreprise cantalienne pour un vaste plan de renouvellement de 24 milliards d'euros . Ce plan vise à remplacer 85 000 pylônes électriques sur les 260 000 qui jalonnent le territoire et 24 000 kilomètres de lignes.

Le modèle de pylône nouvelle génération, fabriqué par l'entreprise Matière, est plus robuste et mieux intégré au paysage. Il bénéficie également d'une conception simplifiée et d'une grande modularité, ce qui permet de réduire les temps de montage et les risques d'amorces de corrosion





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