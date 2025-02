Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a annoncé que le Royaume-Uni était prêt à envoyer ses troupes en Ukraine si nécessaire, pour garantir la sécurité du pays. Cet engagement s'ajoute à un soutien accru à l'armée ukrainienne, avec une promesse de 3 milliards de livres sterling par an jusqu'en 2030. Starmer souligne l'importance de garantir la sécurité durable de l'Ukraine et appelle à une action européenne renforcée pour soutenir le pays face à la menace russe.

Royaume-Uni prêt à déployer ses troupes en Ukraine pour garantir sa sécurité\ Keir Starmer , Premier ministre britannique, a annoncé dans un long article publié par le Telegraph que le Royaume-Uni était prêt à envoyer ses propres troupes en Ukraine si nécessaire, afin de garantir la sécurité du pays. Starmer souligne que le Royaume-Uni est déterminé à jouer un rôle de premier plan dans l'accélération des travaux sur les garanties de sécurité pour l' Ukraine .

Cet engagement se traduit par un soutien accru à l'armée ukrainienne, avec une promesse de 3 milliards de livres sterling par an jusqu'en 2030 au moins. Mais il va plus loin en affirmant la disponibilité du Royaume-Uni à contribuer aux garanties de sécurité en déployant ses troupes sur le terrain, si la situation l'exige.\Starmer insiste sur la gravité de cette décision, reconnaissant la responsabilité qu'implique le risque de mettre en danger des militaires britanniques. Cependant, il met en avant le lien étroit entre la sécurité de l'Ukraine et la sécurité du continent européen et du Royaume-Uni. Selon lui, la fin de la guerre ne doit pas être une simple pause avant une nouvelle agression de la part de Poutine. Il souligne l'importance de garantir la sécurité durable de l'Ukraine.\Le Premier ministre britannique a annoncé un voyage à Paris lundi prochain pour rencontrer une dizaine de dirigeants européens. L'objectif de cette réunion est de déterminer les actions que les Européens peuvent entreprendre pour renforcer leur sécurité collective, notamment face à l'accélération de la situation en Ukraine suite aux initiatives du président américain Trump. Le conseiller du président Emmanuel Macron souligne que les Européens doivent faire «plus et mieux» pour leur sécurité collective. L'administration américaine a multiplié les déclarations sur la fin prochaine de la guerre en Ukraine, mais les experts européens s'en montrent plus sceptiques. Le général Keith Kellogg, envoyé spécial de Donald Trump sur l'Ukraine, a déclaré qu'il ne croyait pas qu'un retour à la paix était imminent. Le président américain s'est entretenu avec Vladimir Poutine et prévoit de poursuivre les négociations sur le sort de l'Ukraine en Arabie saoudite. D'après le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, un retour à la situation d'avant 2014, incluant la Crimée, est «irréaliste». Il souligne que les Européens devront assumer une part importante de l'aide civile et militaire à l'Ukraine. Kiev reste ouvert à la discussion mais exige des garanties de sécurité américaines





Le_Figaro / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

UK Ukraine Security Troops NATO Russia War Keir Starmer EU

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Royaume-Uni : Keir Starmer souhaite mieux lutter contre un «terrorisme» qui «a changé»Le premier ministre britannique veut changer la loi pour tenter de lutter contre une nouvelle forme de terrorisme , au lendemain des aveux du meurtrier de trois fillettes poignardées fin juillet.

Lire la suite »

Royaume-Uni–UE : « Une démarche d’apaisement et de normalisation de Keir Starmer »Ce lundi 3 février, les 27 chefs d’État et de gouvernements de l’Union européenne se réunissent à Bruxelles pour un sommet extraordinaire autour de la défense européenne. Invité, le premier ministre britannique, Keir Starmer, rencontrera dans ce cadre l’ensemble des dirigeants de l’UE.

Lire la suite »

Au Royaume-Uni, la cuisine française connaît un nouvel âge d’orEntre les nouveaux restaurants et l’attrait pour les recettes en ligne, la gastronomie française opère un retour en force chez nos voisins d’outre-Manche. Certains estiment même que, retravaillée pour être plus accessible, elle y serait désormais meilleure que dans l’Hexagone, raconte la chroniqueuse Giulia Crouch pour “The Times”.

Lire la suite »

Royaume-Uni : les commerces des centres-villes en pleine déprimeDe multiples enseignes historiques et des services ont disparu des centres-villes britanniques. Un mouvement favorisé par l’explosion de l’e-commerce, qui représente 27 % des ventes de détail au Royaume-Uni, contre environ 10 % en France.

Lire la suite »

Royaume-Uni : le suspect du meurtre de 3 fillettes ayant entraîné des émeutes plaide coupableL'auteur présumé du meurtre de trois fillettes fin juillet dans le nord de l'Angleterre, une attaque au couteau qui avait déclenché de violentes émeutes dans le pays, a plaidé coupable ce lundi 20 janvier, au premier jour de son procès devant la cour criminelle de Liverpool.

Lire la suite »

Royaume-Uni : le suspect du meurtre de trois fillettes plaide coupableL’attaque mortelle d’Axel Rudakubana fin juillet 2024 avait déclenché de violentes émeutes dans le pays.

Lire la suite »