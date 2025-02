Royaume-Uni: lancement d'un vaste programme de construction de nouvelles villes pour lutter contre la crise du logement

Le Premier ministre britannique Keir Starmer lance un ambitieux programme de construction de nouvelles villes, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, pour répondre à une grave crise du logement. Le gouvernement travailliste vise à construire 1,5 million de logements d'ici 2030.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a lancé un vaste programme de construction de nouvelles villes , qualifié de plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, afin de répondre à une grave crise du logement au Royaume-Uni . Le gouvernement travailliste, arrivé au pouvoir en juillet, ambitionne de construire 1,5 million de logements d'ici 2030.

Keir Starmer effectuera une visite sur un site en construction pour dévoiler les plans de son gouvernement pour « la prochaine génération de villes nouvelles », des quartiers « bien conçus, beaux, avec des logements abordables, des cabinets de médecins, des écoles et des transports publics ». Ce programme sera mis en œuvre après « une décennie de déclin dans la construction de logements », selon le dirigeant travailliste. « Pour tant de familles, devenir propriétaire est un rêve lointain », déplore-t-il. Le manque de logements abordables est un problème majeur au Royaume-Uni. Keir Starmer promet que « des centaines de milliers de travailleurs et de familles » à travers le pays bénéficieront de ce programme. Ce plan s'inspire de celui du gouvernement travailliste de la fin des années 1940, qui a permis de construire de nouvelles zones urbaines pour combler la pénurie de logements après la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni est confronté à une crise du logement depuis plusieurs années, l'offre n'arrivant pas à répondre à une demande croissante en raison de l'augmentation de la population. Les prix ont fortement augmenté et, avec le manque de logements abordables, l'accession à la propriété est devenue inaccessible pour de nombreux Britanniques, en particulier les jeunes. Plus de 100 sites à travers l'Angleterre ont été identifiés pour construire ces « nouvelles villes », chacun ayant le potentiel de créer « au moins 10 000 logements », selon Downing Street. Keir Starmer s'est engagé à revoir les lois sur l'aménagement du territoire afin de permettre aux promoteurs de contourner certaines réglementations environnementales et de construire davantage de logements





