Royaume-Uni et France en tête du classement des puissances militaires européennes

Le classement 2025 des puissances militaires européennes réalisé par le site américain de défense Global FirePower (GFP) place le Royaume-Uni et la France en tête, grâce notamment à leur arsenal nucléaire et à leur expérience opérationnelle.

Le Royaume-Uni et la France occupent les premières places du classement 2025 des puissances militaires européennes réalisé par le site américain de défense Global FirePower (GFP). Ce classement, basé sur plus de 60 critères, prend en compte la puissance militaire globale des pays européens, leur équipement, leur personnel et leur capacité à déployer des forces.

La France et le Royaume-Uni se distinguent notamment grâce à leur arsenal nucléaire, considéré comme un élément fondamental dans le jeu des puissances militaires. \Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, historien et stratège, souligne que ces deux pays ont « vraiment la culture de l'emploi de la force » et une « vraie expérience qualitativement avec des forces opérationnelles et entièrement professionnelles ». En outre, Londres et Paris forment et entraînent les soldats ukrainiens pour leurs combats contre l'armée russe. \Cependant, la quantité de matériel ne se traduit pas toujours par une qualité supérieure. La Grèce, par exemple, possède une armée plus volumineuse, avec 132 000 forces actives et 289 000 réservistes, mais elle est considérée comme moins professionnelle que l'armée française, qui compte 202 200 forces actives et 38 500 réservistes. L'armée grecque est composée en grande partie d'appelés, et bien que son équipement soit important en volume, il est souvent constitué d'équipements assez anciens. En plus de ses quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE), Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant et Le Terrible, l'armée française peut se vanter d'être dotée de neuf sous-marins stratégiques (quatre) et tactiques (cinq), lui permettant d'être présente un peu partout dans le monde. \Malgré des disparités persistantes entre les différents Etats européens, la tendance générale montre un effort pour investir dans la défense. Parmi les membres européens de l'OTAN, 22 ont respecté en 2024 le seuil minimum de dépenses militaires. La Pologne occupe la première place avec une augmentation de ses dépenses militaires de 1,88 % du PIB en 2014 à 4,12 % en 2024, une hausse accélérée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a presque trois ans. Cependant, l'objectif fixé par Donald Trump d'atteindre 5 % du PIB pour les Etats membres de l’OTAN semble « inatteignable à l'heure actuelle ». En France, qui a commencé à augmenter ses dépenses militaires après la vague d'attaques islamistes de 2015, la situation économique et la absence de menace directe de la Russie limitent les possibilités d'augmentation des dépenses





