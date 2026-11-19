La Cara émet un avis défavorable au projet de méthanisation de Bio Méthane Estuaire à Semussac, invoquant des approvisionnements hors territoire et une densité excessive d'unités dans le Pays royannais.

La Communauté d'agglomération Royan Atlantique, également désignée par son acronyme Cara, a officiellement émis un avis défavorable au projet de construction d'une deuxième unité de méthanisation dans le Pays royannais. Cette décision intervient à l'encontre des porteurs du projet Bio Méthane Estuaire, qui souhaitent implanter leur installation sur la commune de Semussac. L'opposition des élus locaux repose sur des considérations environnementales et économiques concernant la logique d'approvisionnement et la saturation du territoire en ce type d'infrastructures.

Contenu du projet et opposants au projet

Le projet de la SAS Bio Méthane Estuaire vise à édifier une unité de production de biométhane capable de transformer des résidus agricoles en énergie. Cette nouvelle installation aurait une capacité de production de biogaz presque deux fois supérieure à celle de la première unité du territoire, située au Chay et ouverte en 2021. Cette première unité distante de seulement 4 km du site envisagé pour Semussac a déjà marqué le paysage local depuis son inauguration.

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Les sept coactionnaires de la SAS, tous agriculteurs, producteurs de céréales ou éleveurs bovins, défendent leur droit à diversifier leurs activités économiques par ce biais. Ils prévoient d'utiliser une matière organique provenant à 100 % d'exploitations ou d'activités agricoles locales, incluant des fumiers bovins, des vinasses issues de la distillation, ainsi que des produits des cultures intermédiaires à vocation énergétique tant en été qu'en hiver.

Motifs de l'opposition de la Cara au projet

Lors de sa séance du mardi 17 novembre, le Conseil communautaire de la Cara a adopté à une large majorité une motion s'opposant fermement à ce " projet vent tourne " situé sur la plaine de Semussac. L'agglomération justifie cette position en pointant du doigt les volumes de fumier destinés à alimenter l'unité, qui proviendraient majoritairement d'activités situées hors du territoire communautaire. Cette source d'approvisionnement externe est jugée contradictoire avec le schéma de cohérence territoriale.

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Les élus de la Cara estiment que privilégier des filières énergétiques fondées sur des ressources extérieures va à l'encontre de l'objectif de favoriser une économie circulaire locale. Le texte de la motion précise explicitement que l'agglomération demande à l'État et aux autorités compétentes de prendre en compte ces motifs de cet avis dans l'appréciation de toute nouvelle demande ou modification du projet. La Cara souhaite ainsi protéger la pertinence énergétique de son territoire.

Éric Renoux, maire de Médis et premier vice-président de la Cara, a assuré que cette opposition ne constituait pas un rejet des énergies renouvelables en général. Il a rappelé que le principe de la méthanisation avait encore été validé lors de la mandature précédente. Selon lui, l'enjeu réel est de s'opposer au maillage territorial des installations, estimant que la densité actuelle n'est pas bonne pour l'équilibre du territoire.

Provenance des intrants et inquiétudes locales

Ghislaine Guillen, maire de Semussac et vice-présidente de la Cara, a détaillé les inquiétudes liées à la provenance réelle des intrants. Elle a souligné que les porteurs du projet apportent déjà leurs propres intrants au méthaniseur du Chay. Selon elle, on déshabillerait Paul pour habiller Jacques, soulignant une logique de détournement de flux. Elle a notamment évoqué l'arrivée de 2 000 tonnes de fumiers de champignons depuis Pons.

Parallèlement, les vinasses utilisées dans le processus proviennent de Gironde, ce qui éloigne encore plus le projet de l'idéal d'autonomie locale. Ghislaine Guillen a également mis en garde contre la saturation du territoire, indiquant que 11 méthaniseurs sont prévus à 40 km autour de Semussac. Cette concentration suscite des craintes légitimes quant à la viabilité des approvisionnements de l'unité de Semussac et à la capacité du territoire à absorber ces flux sans nuisances.

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Calendrier et prochaines étapes du projet

Malgré l'avis défavorable de l'agglomération, le projet connaît un avancement administratif avec l'arrêté préfectoral du 13 novembre. Le permis de construire modificatif a déjà fait l'objet d'une première opposition lors du Conseil municipal de Semussac, qui avait confirmé sa position début septembre en donnant un avis négatif. Les opposants au projet préparent désormais activement leurs recours juridiques pour bloquer la concrétisation de cette seconde unité.

Portée par des acteurs locaux sur le site du Fief des Buissons, la future installation de production de biométhane fait l'objet d'une consultation publique qui s'étend à 21 communes. Cette consultation est ouverte au public jusqu'au 28 septembre, offrant une dernière opportunité d'expression avant la prise de décision finale des autorités compétentes. L'issue de cette procédure déterminera l'avenir de ce projet controversé dans le Pays royannais.