Routine matinale drainante sans matériel : 4 exercices de Perrine Deschamps

La professeure de Pilates Perrine Deschamps partage 4 exercices sans matériel à faire dès le réveil pour mobiliser le corps et favoriser le drainage.

La coach sportive et professeure de Pilates Perrine Deschamps a dévoilé une routine matinale drainante qui ne demande aucun matériel. Suivie par plus de 20 000 abonnés, elle a partagé sur son compte Instagram @maia_tonic_club quatre exercices simples à faire chez soi dès le réveil. Selon elle, cette séquence permet de mobiliser l'organisme et de le drainer en douceur.

Le principe repose sur une idée simple : bouger doucement au réveil pour réveiller le corps sans brusquer les articulations. La routine intervient à un moment où il n'est pas toujours facile de quitter son lit, surtout lorsque les températures baissent. Le format reste court et accessible, sans ustensile ni espace particulier.

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Quatre exercices sans matériel pour drainer le corps au réveil

Perrine Deschamps propose quatre mouvements à enchaîner directement après le lever. La séquence s'appuie sur une pratique douce centrée sur la respiration, destinée à déverrouiller les articulations et à étirer la colonne vertébrale.

Parmi les mouvements cités figurent le chat-vache, le pont et la planche. Ces exercices visent à mettre le corps en mouvement et à renforcer les muscles profonds, tout en restant accessibles au réveil.

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La coach décrit notamment un mouvement debout, les pieds ancrés dans le sol, avec les bras levés et tendus au-dessus de la tête. Elle recommande aussi d'écarter les jambes à la largeur des épaules, puis de garder la tête droite en pliant les bras pour les balancer naturellement.

Le conseil de la coach pour les jambes lourdes au réveil

Pour les personnes qui ressentent les jambes lourdes au réveil, Perrine Deschamps conseille de les placer en l'air, notamment contre un mur. Elle présente cette position comme un geste particulièrement utile pour soulager cette sensation.

Dans son explication, la professeure de Pilates affirme que cette position permet de vidanger les veines. Le but, selon elle, est que le sang revienne vers le cœur. Lorsque les jambes sont surélevées, elles se décongestionnent, un mécanisme qu'elle décrit comme purement physique.

Ce que cette routine peut apporter au quotidien

Cette routine s'adresse surtout à celles et ceux qui cherchent un réveil progressif, sans effort intense. Elle peut être réalisée à domicile, dans un espace restreint, et ne nécessite aucun équipement, ce qui la rend facile à intégrer chaque matin.

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Les informations disponibles ne précisent pas de durée officielle ni de résultats mesurés. La routine est présentée comme un moyen de mobiliser le corps et de favoriser le drainage, sans garantie médicale. Pour toute question de santé spécifique, les exercices restent à adapter à sa condition physique.