Route du Rhum : Violette Dorange en collision et vise l'arrivée en Guadeloupe

Violette Dorange et Romain Pilliard entrent en collision au large de Bréhat. Les deux skippeurs sont sains et saufs mais leurs bateaux sont endommagés. Elle vise l'arrivée avant le 3 décembre.

Le rêve de finir parmi les dix premières de Violette Dorange sur la Route du Rhum s'est envolé dans un incident dramatique survenu après seulement deux heures de course. La jeune navigatrice de vingt-cinq ans, favorite du public, a été impliquée dans une collision violente avec le trimaran d'un autre concurrent. Ce choc intempestif au large de l'île de Bréhat a stoppé net sa course initiale et a plongé l'ensemble de l'équipe dans une détresse émotionnelle et technique majeure.

Collision violente au large de l'île de Bréhat

Les événements se sont produits sous un ciel sombre, alors que la chouchoute des supporters évoluait à une vitesse impressionnante de vingt-huit nœuds. Au moment précis où tout semblait se dérouler parfaitement pour elle, le monocoque de Violette Dorange a heurté de plein fouet le trimaran nommé Use it Again, piloté par Romain Pilliard. Le contact a été si brut que la navigatrice a été projetée à l'intérieur du bateau, tandis que des craquements stridents se faisaient entendre partout, tant dans sa propre structure que chez son adversaire.

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Violette Dorange se trouvait alors à l'intérieur de sa cabine, occupée à régler ses voiles selon les procédures normales. Soudain, le bateau a accentué sa vitesè de façon inattendue et violente avant l'impact. Un foil de son navire a percuté la coque du trimaran de Romain Pilliard. Dans une vidéo enregistée depuis l'obscurité de sa cabine, la skippeuse a exprimé son incompréhension totale face à cet accident qu'elle juge tragique et inévitablement malheureux pour les deux partis.

Équipages indemnes mais bateaux sévèrement endommagés

La navigatrice a clairement indiqué qu'elle ne saurait attribuer la responsabilité à l'un ou l'autre des deux skippers. Elle a souligné que ni l'un ni l'autre ne souhaitait cet accident. Dans un élan de solidarité, elle a présenté ses excuses à Romain Pilliard et a exprimé ses pensées à son égard. Bien que les deux équipages aillent bien sur le plan physique, leurs navires nécessitent des réparations considérables. Le team officiel de Violette Dorange a confirmé l'ampleur des dégâts matériels subis par les deux bâtiments.

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Après l'accident, les deux voiliers ont effectué une escale d'urgence dans le département du Finistère, précisément à Roscoff. Les équipes techniques travaillent désormais sans relâche pour réparer la casse énorme. Pour l'entourage de Violette Dorange, la priorité absolue a été de colmater une voie d'eau critique et de sécuriser la structure du navire. Cette sécurisation est indispensable pour permettre au bâtiment de rejoindre en toute sûreté sa base d'attache.

Objectif Guadeloupe et limite du 3 décembre

La base technique offre tous les moyens nécessaires pour effectuer les réparations dans les conditions optimales. Avant cet incident malheureux, la navigatrice de vingt-cinq ans avait réalisé un départ exemplaire. Elle avait même intégré provisoirement le trio de tête chez les monotypes Imoca, montrant un niveau de performance exceptionnel dès le début de l'épreuve. Son objectif reste fermément fixé sur l'arrivée en Guadeloupe.

Violette Dorange a annoncé publiquement qu'elle reprendrait la course dès que les travaux de réparation seront complètement terminés. Elle a exprimé son désir impératif de finir sa première participation à la Route du Rhum. L'enjeu critique de cette nouvelle étape est de terminer les réparations le plus rapidement possible. Elle doit absolument franchir la ligne d'arrivée avant l'ouverture des épreuves de fin de course, qui se clôture le 3 décembre.