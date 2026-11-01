Route du Rhum : Violette Dorange aide une fillette de 4 ans opérée du cœur à Nantes

Avant la Route du Rhum, la skippeuse Violette Dorange a accompagné une fillette de 4 ans opérée du cœur au CHU de Nantes.

Avant de prendre le départ de la Route du Rhum, la navigatrice Violette Dorange, âgée de 25 ans, s'est rendue au CHU de Nantes, en Loire-Atlantique, pour soutenir une petite fille de 4 ans qui subissait une opération du cœur. L'enfant, originaire de République démocratique du Congo, a pu être soignée en France grâce à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Dans son pays d'origine, la fillette ne pouvait pas être opérée, faute de moyens. Grâce à l'association, elle a été accueillie et prise en charge à Nantes, où les équipes médicales du centre hospitalier ont pris le relais.

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Une équipe médicale mobilisée autour de l'enfant

Le CHU de Nantes a expliqué que chaque opération de ce type repose sur une équipe pluridisciplinaire. Cardiologues, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers de bloc, perfusionnistes, réanimateurs, infirmiers anesthésistes et aides-soignantes travaillent ensemble.

Ces professionnels sont engagés pour que des enfants atteints de malformations cardiaques puissent être soignés, puis grandir dans de bonnes conditions. Leur travail est coordonné à chaque étape, du bloc opératoire jusqu'à la surveillance après l'intervention.

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La skippeuse a assisté à l'opération, un moment qui illustre le rôle de sensibilisation qu'elle souhaite jouer auprès du public autour de cette cause médicale.

Une chaîne de solidarité au service des enfants

Après l'intervention, l'enfant doit encore être accompagné pendant sa convalescence. Cette étape repose sur une famille d'accueil bénévole, qui veille à son quotidien, à ses activités et à son bien-être.

Le CHU de Nantes décrit cette démarche comme une véritable chaîne de solidarité. Chaque acteur, des soignants aux familles bénévoles en passant par les associations, y joue un rôle essentiel.

Violette Dorange entend ajouter son propre maillon à cette chaîne. Son engagement s'inscrit dans une démarche de soutien à la cause de la cardiologie pédiatrique et à l'accès aux soins des enfants venus de l'étranger.

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Un engagement lié à la Route du Rhum

Violette Dorange est également à la barre du bateau de l'association Initiatives-Cœur, qui porte la cause des enfants atteints de maladies cardiaques. Son implication sur ce projet s'inscrit donc dans son activité de navigatrice.

La Route du Rhum est une course à la voile en solitaire qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Elle attire chaque édition l'attention du public, ce qui permet de mettre en lumière des causes solidaires.

Le CHU de Nantes a salué cette initiative et adressé ses remerciements aux équipes ayant contribué à la prise en charge de la fillette, en souhaitant bonne chance à la skippeuse pour la course.